Gaziantep'te pamuk fabrikasında yangın! Acı haber geldi

Gaziantep'te iplik ve pamuk fabrikasında çıkan yangında yaralanan 3 itfaiyeciden biri yaşamını yitirdi.

5. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir iplik ve pamuk fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangına müdahale eden itfaiye ekibinin pamuk balyasının altında kalması sonucu 3 itfaiye personeli yaralandı. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan itfaiyecilerden Remzi Mutafoğlu, kurtarılamadı.

4 kişinin de dumandan etkilendiği yangını söndürme çalışmaları sürüyor.