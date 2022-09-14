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    • Yaşam
    • 14.09.2022 18:14
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    • 14.09.2022 18:15
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    Gaziantep'te pamuk fabrikasında yangın! Acı haber geldi

    Gaziantep'te iplik ve pamuk fabrikasında yangın meydana geldi. Çıkan yangında yaralanan 3 itfaiyeciden biri yaşamını yitirdi. 4 kişinin de dumandan etkilendiği yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

    Yangından acı haber!

    Gaziantep'te iplik ve pamuk fabrikasında çıkan yangında yaralanan 3 itfaiyeciden biri yaşamını yitirdi.

    5. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir iplik ve pamuk fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

    Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

    Yangına müdahale eden itfaiye ekibinin pamuk balyasının altında kalması sonucu 3 itfaiye personeli yaralandı. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan itfaiyecilerden Remzi Mutafoğlu, kurtarılamadı.

    4 kişinin de dumandan etkilendiği yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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    Haberler Yaşam Gaziantep'te pamuk fabrikasında yangın! Acı haber geldi
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