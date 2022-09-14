Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 14.09.2022 08:51
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.09.2022 08:51
    ABONE OL

    İstanbul Bayrampaşa'da maganda sürücülere ceza

    İstanbul Bayrampaşa'da trafikte tehlikeli hareketler yaparak ilerleyen minibüs sürücüsü ile otomobil sürücüsü yakalandı. Sürücülere para cezası verilirken, "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan" adli işlem başlatıldı.

    Bayrampaşa’da maganda sürücülere ceza

    Bayrampaşa Eski Edirne Asfaltı üzerinde tehlikeli manevralar yaparak trafiği tehlikeye düşüren minibüs sürücüsü ile otomobil sürücüsü yakalanarak ceza uygulandı. Sürücülerin trafikte yaptıkları tehlikeli manevralar cep telefonu görüntülerine yansıdı.

    Pazartesi günü Bayrampaşa Eski Edirne Asfaltı üzerinde tehlikeli manevralar yaparak ilerleyen minibüs ile otomobil trafiği tehlikeye düşürdü. Sürücülerin yaptığı bu tehlikeli manevraların görüntüleri sosyal medyada paylaşılınca İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

    Araç sürücüleri F.E. ve C.K. ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucu tespit edilerek yakalandı. Sürücüler F.E. ve C.K.'ya ayrı ayrı olmak üzere "Makas" atmaktan 1823'er TL, "Saygısızca araç kullanmaktan" 196'şar TL, "Trafik Güvenliğini ile ilgili kural ve yasaklara uymamaktan" 196'şar TL olmak üzere toplamda her iki sürücüye 4 bin 430 TL idari para cezası uygulandı. Araç sürücüleri F.E. ve C.K. hakkında ayrıca, görüntülerde yapmış oldukları hareketler nedeniyle, "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan" adli işlem başlatıldı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    ’Bozkurt Kemal’ tiyatrosu deşifre oldu
    Haberler Yaşam İstanbul Bayrampaşa'da maganda sürücülere ceza
        SON DAKİKA