Beyoğlu’nda bir garip olay: Kaldırımda hareketsiz bekleyen kadın polisi alarma geçirdi

Yaklaşık kırk beş dakika burada beklediler ikna etmek için ama kadın da ne çıt var ne ses var. Polis arkadaşlar gelmeden önce yolun karşısına geçip ilerliyordu. Esnaflar yemek ısmarlamaya çalıştı ama cevap vermedi. Üç beş saate yakındır burada yani. Yabancı uyruklu mu bilmiyorum. Kendisi de herhalde tramvaya maruz kalmış. Ama ben bence engelli vatandaş da olabilir" diye konuştu.