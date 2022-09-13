Kadıköy'de korku dolu anlar: Hafriyat yüklü TIR çevre yoluna uçtu!

TIR sürücüsü Celal Ekşioğlu, kazada hafif şekilde yaralandı. Devrilen TIR'da yüklü olan hafriyat ise yola döküldü. Kaza nedeniyle İstanbul Çevre Yolu Edirne istikametinde trafiğe kapandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.