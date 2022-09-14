Büyükçekmece’de tekne kavgası kanlı bitti!

İstanbul Büyükçekmece'de Alper Uygun, teknesini limana yanaştırmaya çalıştı. Bu sırada limanda bulunan bir başka kişi "Tekneyi buraya yanaştıramazsın" dedi. İkili arasında tartışma çıktı. Olaya Uygun'un arkadaşları, Ü.B. ve oğlu D.B. dahil oldu. Yaşanan arbede sonucunda Ü.B., aracından aldığı tabanca ile Uygun'a doğru ateş etti.