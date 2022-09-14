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    Büyükçekmece’de tekne kavgası kanlı bitti!

    Büyükçekmece’de Alper Uygun ve Ü.B, limana tekne yanaştırma meselesi yüzünden kavga etti. Silahla ağır yaralanan Uygun, hayatını kaybetti. İşte habere ilişikin tüm detaylar...

    Ölüm limanı!

    İstanbul Büyükçekmece'de Alper Uygun, teknesini limana yanaştırmaya çalıştı. Bu sırada limanda bulunan bir başka kişi "Tekneyi buraya yanaştıramazsın" dedi. İkili arasında tartışma çıktı. Olaya Uygun'un arkadaşları, Ü.B. ve oğlu D.B. dahil oldu. Yaşanan arbede sonucunda Ü.B., aracından aldığı tabanca ile Uygun'a doğru ateş etti.



    TUTUKLANDILAR
    Ardından ise oğluyla birlikte aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Hastaneye kaldırılan Alper Uygun, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, çalışmaların ardından Ü.B. ve D.B.'yi gözaltına aldı. İkili, çıkarıldıkları mahkemece "Kasten adam öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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    Haberler Yaşam Büyükçekmece’de tekne kavgası kanlı bitti!
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