Ovaakçalı minikler de artık Ana Kucağı’nda

Büyükşehir Belediyesi'nin özellikle dar gelirli ailelerin çocuklarının da okul öncesi eğitim hizmetlerinden faydalanabilmesi amacıyla 2019 yılında 6 merkezle başlattığı Ana Kucakları, bugün adeta dev bir eğitim kurumuna dönüştü. Bu yıl 180 öğretmen ve yaklaşık 2000 öğrenci ile ders başı yapılan Ana Kucaklarına 20'inci merkez olarak Ovaakça Ana Kucağı da eklendi. Ovaakça Ana Kucağı, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan'ın da katıldığı törenle eğitime açıldı.

Diğer merkezlerde olduğu gibi Ovaakça Ana Kucağında da 4-6 yaş grubundaki çocuklara Milli Eğitim Bakanlığı müfredatının yanında 'Şehrim Bursa' ve 'Değerler Eğitimi' adında Bursa'nın kültürel, tarihi ve manevi değerleri de öğretilecek. Sabah ve öğlen olmak üzere ikili eğitimin uygulanacağı merkezde her gün sabah grubuna kahvaltı ve öğlen grubuna ikindi öğünü ücretsiz olarak verilecek. Bunun yanında çocukların çanta, kırtasiye malzemeleri ve eğitim setleri de Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor.

YENİ ANA KUCAKLARI YOLDA

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yeni eğitim öğretim yılının tüm öğrenci ve öğretmenlere hayırlar getirmesini diledi. Bütün anne babaların çocuklarının başarılı olması ve hayata iyi hazırlanmasını istediğini ifade eden Başkan Aktaş, "Hepimiz çocuklarımız iyi bir eğitim alsın ve beraberinde de hayatını kurtarsın beklentisi içerisindeyiz. Eğitim hayatı çok uzun bir süreç. Ana okullarından başlıyor ve ilkokul, ortaokul, lise, üniversite, yüksek lisansla eğitim hayatı devam ediyor. Ama işin uzmanları diyor ki, 'okul öncesi eğitim bu işte alfabenin A'sı, bu işin en önemli kısmı. Çocuklar gelişiminin yüzde 90'ınını 7 yaşına kadar tamamlıyormuş. O yüzden annelerden istirham ediyorum. Siz en büyük sürükleyicisiniz. Elbette ana kucaklarımız olacak, öğretmenlerimiz olacak. Ama bu çocukların psikolojisi, yetiştiği ortamlar, anne ve babadan aldıkları manevi gıdalar, çocukların hayata hazırlanmasında en güzel etken. Bakın pırıl pırıl bina hazırlandı. Her yerde böyle. 20 tane oldu. Sayılarını 40-50'ye kadar çıkaracağız inşallah" diye konuştu.

TAŞKIN SORUNU TARİH OLUYOR

Başkan Aktaş, Ana Kucağı açılışında bölge halkına altyapıyla ilgili bir de müjde verdi. Geçtiğimiz yıl bölgede yaşanan sel baskınını hatırlatan Başkan Aktaş, "Biz aynı yıl içinde toplam 958 metre atık su ve 1.442 metre yağmursuyu hattı imalatımızı tamamlayarak 1 milyon 150 bin liralık yatırım yaptık. Bu yıl içinde de Ovaakça (dürdane) Deresi ıslahı için ihale çalışmalarımızı tamamladık. Yer teslimini yaptık. Kısa zamanda çalışmalar başlayacak. Dere ıslahı çalışmaları kapsamında 24 milyon 308 bin liralık yatırım yapılacak. Dürdane Deresi ıslahı projesi kapsamında; Ovaakça Santral, Eğitim ve Merkez mahallelerinde; derenin 1200 metrelik etabı ıslah edilerek taş duvar imalatı ve bu etaba ait toplam 2 kilometrelik atık su ve yağmursuyu hatları yapılacak. Proje tamamlandığında Ovaakça Deresi ıslah edilerek, yağmursuyu ve sel sularının yerleşim yerlerine zarar vermesi ve atık su hattı problemleri önlenmiş olacak. Yeni yaptığımız 800 milyon TL'lik 3 tane arıtma tesisi ihalesi beni, ana kucağı projesi kadar heyecanlandırmıyor. Evlatlarımızın yüzündeki mutluluğu görünce tüm yorgunluğumuz gidiyor. Yeni merkezimiz geleceğimiz olan evlatlarımıza yeni merkezin hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Ovaakça Eğitim Mahallesi Muhtarı İsmet Ermiş de hem Ana Kucağı hem de bölgeye yapılan yatırımlar nedeniyle Başkan Aktaş'a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Başkan Aktaş, sınıfları gezip, çocuklarla sohbet etti.