Muğla'da korkutan yangın! Havadan müdahale sonrası kontrol altına alındı

Muğla'nın Ula ilçesinde orman yangını çıktı.
MUĞLA'DA KORKUTAN YANGIN! HAVADAN MÜDAHALE BAŞLADI | VİDEO İZLE
İlçeye bağlı Ataköy mevkisindeki ormanlık alanda, yerleşim yerlerine yakın alanda belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 31 arazöz, 19 su ikmal aracı, 23 yer ekibi, 5 dozer ve yaklaşık 100 orman işçisinin yanı sıra belediyelere bağlı itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi.
KONTROL ALTINA ALINDI
Günün ilk ışıklarıyla havadan 8 helikopter, 5 uçak ile müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.