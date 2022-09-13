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    • Yaşam
    • 14.09.2022 05:48
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    • 14.09.2022 08:58
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    Muğla'da korkutan yangın! Havadan müdahale sonrası kontrol altına alındı

    Son dakika haberi! Muğla'nın Ula ilçesinde orman yangını çıktı. Gece saatlerinde başlayan yangın için bölgeye 31 Arazöz, 19 Su İkmal Aracı, 23 Yer Ekibi, 5 Dozer, 25 Teknik Personel ve 15 Orman Muhafaza memuru sevk edildi. Günün ilk ışıklarıyla havadan 8 helikopter, 5 uçak ile müdahale edilen yangın kontrol altına alındı. Muğla Valiliğinden yapılan açıklamada, "Sabaha kadar süren yangınla mücadele çalışmalarının neticesinde Gökova Kozlukuyu yangını kontrol altına alınmıştır. Karadan ve Havadan yangınla mücadele çalışmalarında fedakarca görev yapan ekiplerimize teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Muğla’daki yangın kontrol altında!

    Muğla'nın Ula ilçesinde orman yangını çıktı.

    MUĞLA'DA KORKUTAN YANGIN! HAVADAN MÜDAHALE BAŞLADI | VİDEO İZLE

    İlçeye bağlı Ataköy mevkisindeki ormanlık alanda, yerleşim yerlerine yakın alanda belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

    Yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 31 arazöz, 19 su ikmal aracı, 23 yer ekibi, 5 dozer ve yaklaşık 100 orman işçisinin yanı sıra belediyelere bağlı itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi.

    KONTROL ALTINA ALINDI
    Günün ilk ışıklarıyla havadan 8 helikopter, 5 uçak ile müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.

        Muğla Valiliğinden yapılan açıklamada, "Sabaha kadar süren yangınla mücadele çalışmalarının neticesinde Gökova Kozlukuyu yangını kontrol altına alınmıştır. Karadan ve Havadan yangınla mücadele çalışmalarında fedakarca görev yapan ekiplerimize teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

        BAKANLIKTAN AÇIKLAMA
        Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ula'nın Gökova Mahallesi yakınlarında gece 01.50'de çıkan orman yangınına ilk müdahalenin 02.04'te yapıldığı kaydedildi.



        MUĞLA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA
        Gökova Mahallesi'nde çıkan orman yangınına çevre illerden gelen arazöz ve orman işçilerinin desteğiyle müdahale sürdüğü bildirilmişti. Günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahalenin yapılacağı bildirilirken, Muğla Valiliği yangınla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Ula ilçesi Gökova mahallesi Kozlukuyu mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıkmıştır. Orman yangınına tüm ekiplerimizle müdahale edilmektedir. Yangını en kısa sürede kontrol altına almak için tüm imkanlar seferber edilmiştir. Bölgeye çok sayıda ekip yönlendirilmiş olup, yerleşim yerlerini yangından korumak için gerekli tedbirler ekiplerimizce alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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