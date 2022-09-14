Lüks otelde kaldı hayatı kabusa döndü! Böbreğini kaybetti

Bir enerji firmasında satın alma ve lojistik yöneticisi olarak görev yapan Hüseyin Yüce, şirket çalışanlarıyla birlikte İstanbul Beşiktaş'taki lüks bir otelde konaklamaya başladı. Şirketin 17 personeli, geçtiğimiz yıl 31 Ağustos günü otele giriş yaptı.
Sabah saatlerinde otel restoranında kahvaltı eden çalışanlar, kahvaltıdan birkaç saat sonra mide bulantısı, kusma gibi şikayetler göstermeye başladı. Tüm çalışanların rahatsızlanması sonucu özel bir hastanenin acil servisine başvuran çalışanların gıda zehirlenmesi yaşadıkları belirlendi.
BÖBREK NAKLİ OLMAK ZORUNDA KALDI
İddiaya göre kronik böbrek yetmezliği hastası olan Hüseyin Yüce, zehirlenme sonrası yüksek ateş ve kan değerlerindeki anormallikler nedeniyle hastanede tedavi altına alındı.