Lüks otelde kaldı hayatı kabusa döndü! Böbreğini kaybetti

LÜKS OTELDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Tedavi süreci sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunan Hüseyin Yüce, otelin bozulmuş gıda servis etmesi nedeniyle zehirlendiğini ve var olan hastalığı nedeniyle böbrek nakli olmak zorunda kaldığını ileri sürerek, otel yetkililerden şikâyetçi oldu.