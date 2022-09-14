Barış Altun tam 6 yıllık mücadelenin ardından kanseri yendi! | Yaşam haberleri





116 MİLYON DEVRETTİ

6 bilen çıkmayınca 116 milyon 526 bin lira devretti. 5 bilenler 34 bin 648'er lira, 4 bilenler 835'er lira, 3 bilenler 41'er lira, 2 bilenler 4'er lira alacak.



GURURLU CANİ ALDATMIŞ!

Çanakkale'de G.K(40), boşanma aşamasında olduğu 17 yıllık eşi A.K'yı (38) av tüfeğiyle öldürüp, sosyal medyadan 'gülen yüz' ifadesi ve 'gururlu hissediyor' paylaşımı yaptı. Aldatıldığı için cinayeti işlediğini söyleyen tutuklu G.K'nın eşini daha önce defalarca aldattığı ortaya çıktı.



ACI YAĞMURU!

Acı olay, 18 Mart'ta İstanbul'daki bir AVM'de meydana geldi. Hukuk okuyan M.B, eczacılık öğrencisi sevgilisi Y.S'yii kendi aracında katletti. Ardından intihar etti. Caninin annesinin hakim İ.B, babasının ise Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili M.B olduğu belirlendi. Cep telefonlarında yapılan incelemede M.B'nın son olarak arkadaşı H.İ.Y mesajlaştığı belirlendi. Bayırköylü'ye "Tüfeği alıp kafana sıkacaksın, Y.S da gününü gün edecek. İlla kendi kafana sıkacaksan bir tane de ona sık bari" yazdığı tespit edilen Y.S, cezaevine gönderildi. Hakkında 10 yıla kadar hapis istendi. Dün de ilk kez hakim karşısına getirildi. M.B attığı mesajı hatırlamadığını söyledi. "M.B'yı 2 kez intihardan kurtardım. Sonra babamın uyarısıyla kendisiyle görüşmeyi bıraktım. Ancak merminin 2.5 TL olduğunu şaka olarak söyledim" dedi. Anne hakim İ.B'nın ise azmettiriciye tepkisi sertti. M.B, şunları söyledi: M.B'nın aşk acısı çektiğini anladım. H.İ'den destek istedim. İntihar etmek istediğini bilseydim onu engellemeye çalışırdım. Sanık beni uyarsaydı... En azından oğlumu kurtaramasaydım da, o yavruyu kurtarabilirdim belki. Halil İbrahim'in elinde Yağmur'un kanı var...



CİNAYET MEKTUPTA

Olay yerinde, M.B'nın bıraktığı intihar mektubuna ulaşıldı. Katilin kağıda "Önce kendimi öldürecektim, sonra yanımda Y.S'yı de götürmeye karar verdim" yazdığı ortaya çıktı.



HAMSİ SABUNU

Hamsinin baklavasını, reçelini, turşusunu yapan Karadenizli, kokusunu da istedi. Samsun'da bir firma özel sabununu üretti.



ÇIPLAK ŞANTAJ

İstanbul'da bir çete, M.A.'yı (35) kaçırdı. Çıplak fotoğraflarını çekip şantaj yaptı. Kurbanın tüm parasını alan 5 zanlı, yakalandı.



İSTANBUL'DA SUYA ZAM

İBB Başkanı İmamoğlu, İstanbul'da suya yüzde 40.38 zam yaptı. Evlerde kullanılan suyun birim fiyatı 11.69 TL'ye çıktı.

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