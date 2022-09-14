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    Barış Altun tam 6 yıllık mücadelenin ardından kanseri yendi! | Yaşam haberleri

    Barış Altun, baş ağrısından usandı! Annesine “Kafamda tümör mü var” diye sorması üzerine soluğu hastanede aldı! Beyninde tümöre rastlandı. Tam 6 yıllık mücadelenin sonucunda hastalığı atlattı. İşte sizler için derlediğimiz 14 Eylül tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Kanseri beyinde bitirdi

    Kocaeli'de yaşayan 14 yaşındaki Barış Altun, 6 yıl önce rahatsızlandı. Baş ağrısı şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerde beyninde kitleye rastlandı. Langerhans Hücreli Histiositoz (LTT) adı verilen kanser türüne yakalanan Barış 6 yıl boyunca savaştı. Tamamen iyileşen Barış, zaferini şu sözlerle anlattı: Annem saçlarımı okşadığında kafamda bir acı hissetmiştim. Kendi kendime 'Ben de tümör mü var?' dedim. Sonra hastaneye gidip MR çektirdik. Tomografide hücre göründü. Hemen tedavime başlandı. İlk öğrendiğimde üzüldüm ama asla pes etmedim. Ayaklarımın üstünde durdum. Şu an aşırı mutluyum.



    'TIRAŞI'KOMİK!
    Adana'da berber Ahmet Ocak, sınırları zorladı. Gondolda, yamaç paraşütünde ve uçurum kenarında yaptığı tıraşı stada taşıdı! Pazartesi günü Yeni Adana Stadı'nda oynanan Adana Demirspor-Trabzonspor maçı sırasında müşterisini tıraş edip 500 TL'yi cebe attı! "Tribün bayağı heyecanlıydı. Bu coşkuyu tıraşa yansıtmak istedim. Görenler çok şaşırdı. Adana Demirspor'un galibiyetiyle tıraşımız taçlanmış oldu" açıklaması yaptı.



    BU KEZ 'BEŞ'ARDI
    Karamanlı Okan Eski, trafik kazasında yaralandı. Hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı. Ailesi, beyin ölümü gerçekleşen gencin organlarını bağışladı. Eski'nin böbreklerinden biri, Konya'da 12 yıldır nakil bekleyen Süleyman Baylan'a (57) takıldı. Daha önce 4 kez nakil için hastaneye çağrılan ancak dokunun uymaması nedeniyle nakil olamayan Baylan, büyük mutluluk yaşadı. Sevincini şu sözlerle anlattı: Artık diyalize girmeyeceğim. Bir ömür boyu Okan evladıma dua edeceğim. Ailesini görmeye gideceğim. TOLGA YANIK



        SAHTE KABADAYI
        Yunanistan, Batı'nın maşası olarak sahne almaya başladı. Ege'de tacizlerini artırdı. Başkan Tayyip Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" çıkışına karşı Fransa'nın arkasına sığındı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Paris'te bir araya gelen Kiryakos Miçotakis, Türkiye'ye karşı dayılandı. "Adalarımıza gece geleceklerini söyleyenleri, gün ışığında bekliyoruz" diyerek kendilerini güçlü göstermeye çalıştı. Ancak, aynı Yunanistan, enerji sıkıntısı yüzünden karanlıkta kaldı. Tasarruf için bir dizi önlemler almaya başladı. Parlamento Başkanı Konstandinos Tasula'nın kararıyla binanın ışıkları kapatıldı.



        SADA'KAT'
        Liverpool kökenli bir vinç sürücüsü ile bir hemşirenin kızı olan Angela Kelly, 1994'te kostüm asistanı olarak Kraliçe'nin yanında işe girdi. Kısa sürede Kraliçe'nin bütün gardrobu ve mücevherlerinden sorumlu baş danışmanı haline geldi. Kimi zaman saçlarını kesti, kimi zaman da eteği uçmasın diye astarına ağırlıklar dikti. Kraliçe de sırdaşının bu sadakatını es geçmedi! Vasiyetinde, Windsor topraklarında bulunan bir evinin, sadık dostuna verilmesini bildirdi.



        SON 'DAMLA'
        Antalya'da önceki gece Yaşar Sabutay Caddesinden Kundu istikametine seyir halinde olan Damla Demirelli (26) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Otomobil takla atarak ağaçlık alana uçtu. Ağır yaralanan Demirelli, hastaneye kaldırıldı. Ancak kurtarılamadı. Kızın öldüğüne inanmak istemeyen yakınları, "O çok dikkatli bir sürücü iyi kalpli bir melekti" diye konuştu.



            KABAD'AYI'
            Giresun'da çoban Emrah Aksoy, yemek sonrası geldiği alanda yerinde olmadığını fark ettiği ineklerini çevrede aramaya başladı. Dereye inen Aksoy, hayvanlarını bulduğu sırada ayının saldırısına uğradı. Boğuştuğu çobanın sağ elini ısıran ayı, bir süre sonra kayıplara karıştı. Eli kanlar içinde kalan adamın eli sargıya alındı.



            116 MİLYON DEVRETTİ
            6 bilen çıkmayınca 116 milyon 526 bin lira devretti. 5 bilenler 34 bin 648'er lira, 4 bilenler 835'er lira, 3 bilenler 41'er lira, 2 bilenler 4'er lira alacak.

            GURURLU CANİ ALDATMIŞ!
            Çanakkale'de G.K(40), boşanma aşamasında olduğu 17 yıllık eşi A.K'yı (38) av tüfeğiyle öldürüp, sosyal medyadan 'gülen yüz' ifadesi ve 'gururlu hissediyor' paylaşımı yaptı. Aldatıldığı için cinayeti işlediğini söyleyen tutuklu G.K'nın eşini daha önce defalarca aldattığı ortaya çıktı.

            ACI YAĞMURU!
            Acı olay, 18 Mart'ta İstanbul'daki bir AVM'de meydana geldi. Hukuk okuyan M.B, eczacılık öğrencisi sevgilisi Y.S'yii kendi aracında katletti. Ardından intihar etti. Caninin annesinin hakim İ.B, babasının ise Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili M.B olduğu belirlendi. Cep telefonlarında yapılan incelemede M.B'nın son olarak arkadaşı H.İ.Y mesajlaştığı belirlendi. Bayırköylü'ye "Tüfeği alıp kafana sıkacaksın, Y.S da gününü gün edecek. İlla kendi kafana sıkacaksan bir tane de ona sık bari" yazdığı tespit edilen Y.S, cezaevine gönderildi. Hakkında 10 yıla kadar hapis istendi. Dün de ilk kez hakim karşısına getirildi. M.B attığı mesajı hatırlamadığını söyledi. "M.B'yı 2 kez intihardan kurtardım. Sonra babamın uyarısıyla kendisiyle görüşmeyi bıraktım. Ancak merminin 2.5 TL olduğunu şaka olarak söyledim" dedi. Anne hakim İ.B'nın ise azmettiriciye tepkisi sertti. M.B, şunları söyledi: M.B'nın aşk acısı çektiğini anladım. H.İ'den destek istedim. İntihar etmek istediğini bilseydim onu engellemeye çalışırdım. Sanık beni uyarsaydı... En azından oğlumu kurtaramasaydım da, o yavruyu kurtarabilirdim belki. Halil İbrahim'in elinde Yağmur'un kanı var...

            CİNAYET MEKTUPTA
            Olay yerinde, M.B'nın bıraktığı intihar mektubuna ulaşıldı. Katilin kağıda "Önce kendimi öldürecektim, sonra yanımda Y.S'yı de götürmeye karar verdim" yazdığı ortaya çıktı.

            HAMSİ SABUNU
            Hamsinin baklavasını, reçelini, turşusunu yapan Karadenizli, kokusunu da istedi. Samsun'da bir firma özel sabununu üretti.

            ÇIPLAK ŞANTAJ
            İstanbul'da bir çete, M.A.'yı (35) kaçırdı. Çıplak fotoğraflarını çekip şantaj yaptı. Kurbanın tüm parasını alan 5 zanlı, yakalandı.

            İSTANBUL'DA SUYA ZAM
            İBB Başkanı İmamoğlu, İstanbul'da suya yüzde 40.38 zam yaptı. Evlerde kullanılan suyun birim fiyatı 11.69 TL'ye çıktı.

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            Haberler Yaşam Barış Altun tam 6 yıllık mücadelenin ardından kanseri yendi! | Yaşam haberleri
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