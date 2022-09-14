Barış Altun tam 6 yıllık mücadelenin ardından kanseri yendi! | Yaşam haberleri

Kocaeli'de yaşayan 14 yaşındaki Barış Altun, 6 yıl önce rahatsızlandı. Baş ağrısı şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerde beyninde kitleye rastlandı. Langerhans Hücreli Histiositoz (LTT) adı verilen kanser türüne yakalanan Barış 6 yıl boyunca savaştı. Tamamen iyileşen Barış, zaferini şu sözlerle anlattı: Annem saçlarımı okşadığında kafamda bir acı hissetmiştim. Kendi kendime 'Ben de tümör mü var?' dedim. Sonra hastaneye gidip MR çektirdik. Tomografide hücre göründü. Hemen tedavime başlandı. İlk öğrendiğimde üzüldüm ama asla pes etmedim. Ayaklarımın üstünde durdum. Şu an aşırı mutluyum.
'TIRAŞI'KOMİK!
Adana'da berber Ahmet Ocak, sınırları zorladı. Gondolda, yamaç paraşütünde ve uçurum kenarında yaptığı tıraşı stada taşıdı! Pazartesi günü Yeni Adana Stadı'nda oynanan Adana Demirspor-Trabzonspor maçı sırasında müşterisini tıraş edip 500 TL'yi cebe attı! "Tribün bayağı heyecanlıydı. Bu coşkuyu tıraşa yansıtmak istedim. Görenler çok şaşırdı. Adana Demirspor'un galibiyetiyle tıraşımız taçlanmış oldu" açıklaması yaptı.
BU KEZ 'BEŞ'ARDI
Karamanlı Okan Eski, trafik kazasında yaralandı. Hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı. Ailesi, beyin ölümü gerçekleşen gencin organlarını bağışladı. Eski'nin böbreklerinden biri, Konya'da 12 yıldır nakil bekleyen Süleyman Baylan'a (57) takıldı. Daha önce 4 kez nakil için hastaneye çağrılan ancak dokunun uymaması nedeniyle nakil olamayan Baylan, büyük mutluluk yaşadı. Sevincini şu sözlerle anlattı: Artık diyalize girmeyeceğim. Bir ömür boyu Okan evladıma dua edeceğim. Ailesini görmeye gideceğim. TOLGA YANIK