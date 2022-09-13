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    • Yaşam
    • 13.09.2022 16:38
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    • 13.09.2022 16:51
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    Yine bir İETT skandalı! Otobüs şoförü başka bir sürücüyle birbirlerine girdi

    Kadıköy’de bir İETT otobüsü şoförü ile trafikteki başka bir sürücü yol ortasında birbirlerine girdi. Vatandaşlar karşısındaki kişiye saldırmaya çalışan otobüs şoförünü güçlükle zapt ederek otobüse geri dönmesini sağladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

    DHA
    İETT’nin bugünkü skandalı

    Olay, Kadıköy Acıbadem'de yaşandı.

    İETT'nin bugünkü skandalı VİDEO

    İddiaya göre, yolcu taşıyan bir İETT otobüsü şoförü ile trafikteki başka bir otomobilin sürücüsü arasında tartışma çıktı.

    Tartışmanın büyümesiyle taraflar sokak ortasında birbirlerine hakaretler ederek saldırdı. Otobüs şoförü tartıştığı kişiye yumruk atarken diğer kişinin de otobüs şoförüne tekme attığı görüldü.

    Kavgaya tanık olan çevredeki diğer vatandaşlar tarafları ayırmaya çalıştı. Otobüsün şoförü güçlükle zapt edilerek vatandaşlar tarafından otobüse geri dönmesi sağlandı. Kavga anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
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        Haberler Yaşam Yine bir İETT skandalı! Otobüs şoförü başka bir sürücüyle birbirlerine girdi
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