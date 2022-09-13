Osmaniye ve Antalya'da meydana gelen iki ayrı silahlı kavgada, 3 kişi yaşamını yitirdi. Adana'da ise bir kişi silahlı saldırı sonucu, 1 kadın da dini nikahlı eşi tarafından dövülerek öldürüldü.

KALAŞNİKOF VE AV TÜFEKLİ KAVGA

Osmaniye'de yaşayan Ali Uğurlu, önceki gece husumetli olduğu Canbolat ailesinin evinin önüne gitti. Evin önünde taraflar arasında başlayan tartışma, kısa sürede Kalaşnikof ve av tüfekli kavgaya dönüştü. Ali Uğurlu olay yerinde, Hatun Canbolat ise kaldırıldığı hastanede öldü.

Yaralanan 3 kişi tedavi altına alınırken, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Ali Uğurlu'nun cesedinin yanında bir Kalaşnikof tüfek buldu. Evin avlusunda bulunan av tüfeğine de el konuldu.

Olaya karışan çok sayıda kişiyi gözaltına alan polis, olay yerindeki kartuş ve boş kovanları da incelenmesi için topladı.

İSTASYONDA İKİ GRUP ÇATIŞTI

Antalya'nın Serik ilçesinde önceki gece bir su sporları yeri nedeniyle telefonla tartışan 2 grup, ayrı araçlarla Belek Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonuna geldi.

İstasyonun güvenlik kameralarınca da saniye saniye kaydedilen olayda, istasyonda araçlardan inen grup ile yolda duran araçtakiler, birbirlerine ateş açtı. Olayda ağır yaralanan Alparslan Türkeş Canbolat (25), kaldırıldığı özel hastanede öldü.