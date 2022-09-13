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    • Yaşam
    • 13.09.2022 09:30
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    • 13.09.2022 09:30
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    Husumetli akrabalardan kardeşlere kanlı pusu: 2 ölü

    Samsun'da iki kardeş, aralarında 'yol kesme' meselesi yüzünden husumet bulunan akrabalarının kurduğu pusuda pompalı tüfekle açılan ateşle öldürüldü. Silahlı saldırgan olayda kullandığı pompalı tüfekle birlikte kaçtı.

    Kardeşlere kanlı pusu: 2 ölü

    Samsun'da iki kardeş, akrabaları tarafından pompalı tüfekle öldürüldü.

    YARALANAN KARDEŞLER KURTARILAMADI
    Samsun'un Ayvacık ilçesinin Yeşilçam Mahallesi'nde saat 22.00 sıralarında, 22 yaşındaki Serkan Ö. aralarında 'yol kesme' meselesi yüzünden husumet bulunan akrabası Şenol Özkır (50) ve kardeşi Ersin Özkır'a (34) sokakta pusu kurup pompalı tüfekle ateş açtı.

    Silahlı saldırıya uğrayan kardeşler ağır yaralandı. Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şenol ve Ersin Özkır yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti.

    KATİL ZANLISI HER YERDE ARANIYOR
    Silahlı saldırgan Serkan Ö. ise olayda kullandığı pompalı tüfekle birlikte kaçtı. Jandarma olaydan sonra kayıplara karışan katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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    Haberler Yaşam Husumetli akrabalardan kardeşlere kanlı pusu: 2 ölü
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