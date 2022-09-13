Husumetli akrabalardan kardeşlere kanlı pusu: 2 ölü

KATİL ZANLISI HER YERDE ARANIYOR

Silahlı saldırgan Serkan Ö. ise olayda kullandığı pompalı tüfekle birlikte kaçtı. Jandarma olaydan sonra kayıplara karışan katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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