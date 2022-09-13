Husumetli akrabalardan kardeşlere kanlı pusu: 2 ölü

Samsun'da iki kardeş, akrabaları tarafından pompalı tüfekle öldürüldü.
YARALANAN KARDEŞLER KURTARILAMADI
Samsun'un Ayvacık ilçesinin Yeşilçam Mahallesi'nde saat 22.00 sıralarında, 22 yaşındaki Serkan Ö. aralarında 'yol kesme' meselesi yüzünden husumet bulunan akrabası Şenol Özkır (50) ve kardeşi Ersin Özkır'a (34) sokakta pusu kurup pompalı tüfekle ateş açtı.
Silahlı saldırıya uğrayan kardeşler ağır yaralandı. Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şenol ve Ersin Özkır yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti.