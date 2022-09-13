Dede torununa ve kendine tüküren 4 yaşındaki çocuğu dövdü! Mahkeme tükürük indirimi verdi

İstanbul Üsküdar'da geçen yıl temmuz ayında gerçekleşen olay lüks bir sitenin çocuk parkında yaşandı. İbrahim Erpençe (62) eşiyle birlikte torununu parka götürdü. Küçük çocuk kaydıraktan kaymak istediğinde parkta bulunan diğer çocuklar engel oldu, iddiaya göre 4 yaşındaki E.E. torununun yüzüne tükürdü. Çocukların tartışması masumane bir boyuttan çıktı çünkü İbrahim Erpençe torununa yönelik eyleme sanki yaşıtı yapmış gibi bir refleks gösterdi. Önce küçük çocuğun kollarından tutup parmak sallayarak korkuttu, ardından küçük çocuğu darp etti. Sonrasında hiçbir şey olmamış gibi torununu alarak olay yerini terk etti.