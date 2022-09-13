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    • Yaşam
    • 13.09.2022 09:08
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    • 13.09.2022 09:14
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    Dede torununa ve kendine tüküren 4 yaşındaki çocuğu dövdü! Mahkeme tükürük indirimi verdi

    İstanbul'da lüks bir sitede yaşayan 62 yaşındaki İbrahim Erpençe, torununu kaydıraktan kaydırmak isterken hem kendisine hem de torununa tüküren 4 yaşındaki E.E. isimli çocuğu dövdü. Çocukların kavgasına kavgasına kendi yaşıtıymış gibi refleks gösteren İbrahim Erpençe "Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye karşı basit yaralama" suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılandı. Mahkeme ise tükürüğü tahrik saydı.

    Tüküren çocuğu döven dedeye ilginç karar

    İstanbul Üsküdar'da geçen yıl temmuz ayında gerçekleşen olay lüks bir sitenin çocuk parkında yaşandı. İbrahim Erpençe (62) eşiyle birlikte torununu parka götürdü. Küçük çocuk kaydıraktan kaymak istediğinde parkta bulunan diğer çocuklar engel oldu, iddiaya göre 4 yaşındaki E.E. torununun yüzüne tükürdü. Çocukların tartışması masumane bir boyuttan çıktı çünkü İbrahim Erpençe torununa yönelik eyleme sanki yaşıtı yapmış gibi bir refleks gösterdi. Önce küçük çocuğun kollarından tutup parmak sallayarak korkuttu, ardından küçük çocuğu darp etti. Sonrasında hiçbir şey olmamış gibi torununu alarak olay yerini terk etti.

    1 YIL 6 AYA KADAR HAPSİ İSTENDİ
    Küçük çocuğun ağlayarak ailesine durumu anlatmasının ardından sitedeki vatandaşların da tepki gösterdiği olayla ilgili polis ekipleri çağrıldı. Gözaltına alınan Erpençe hakkında, "Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye karşı basit yaralama" suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

    TOKAT ATMAMIŞ, ELİ YÜZÜNE ÇARPMIŞ
    İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada savunma yapan İbrahim Erpençe, "Torunum kaydıraktan kaymak istiyordu ancak çocuklar izin vermedi. Önce çocuktur diye bir şey demedim ama bana ve torunuma tükürdü" dedi. Kovid nedeniyle torununa tekrar tükürmemesi için küçük çocuğun kollarını tuttuğunu ve ani bir sinirle elinin çocuğun yüzüne çarptığını öne sürdü.

        KÜÇÜK ÇOCUĞUN TÜKÜRMESİ TAHRİKMİŞ
        Görüntü kayıtlarına rağmen izahtan vareste savunma yapan İbrahim Erpençe'nin davasında mahkeme de ilginç bir karara imza attı.

        Sanığın, 4 yaşındaki mağdur çocuğun kendisine tükürmesinden kaynaklanan haksız tahrikin etkisiyle suç işlediğini belirtti. Basit yaralama suçundan önce 6 ay hapsine, haksız tahrik indirimiyle de cezayı 2 ay 24 güne düşürdü.

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        Haberler Yaşam Dede torununa ve kendine tüküren 4 yaşındaki çocuğu dövdü! Mahkeme tükürük indirimi verdi
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