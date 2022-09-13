Dış hesaplaşma! Vadi İstanbul'daki çatışmanın ayrıntıları ortaya çıktı!

İstanbul Sarıyer Ayazağa'daki Vadi İstanbul AVM'de yaşanan ve 6 kişinin yaralandığı silahlı çatışmanın detayları ortaya çıktı. Kavga öncesi 6 kişilik bir grubun restoranda oturduğu, bir süre sonra yanlarına gelen 10 kişilik grupla tartışmaları sonucu kavga çıktığı anlaşıldı. İşadamı Cihan Kamer'in eski damadı Ahmet Uras'a ait The Galliard'da önceki gece saat 20.00'de yaşanan karşılıklı çatışmada, Azerbaycan uyruklular Rakif A., Mehraj K., Kulam İ. Azer A., bacaklarından yaralandı. İran uyruklu Sayeed Alireza A. Türk vatandaşı Fatih Mehmet K.'nın ise olayın tarafı olmadıkları, tesadüfen yaralandıkları anlaşıldı. Restoranın çeşitli yerlerine ve vale noktasına da kurşun isabet ettiği bilgisine ulaşıldı. Teksas görüntülerinin yaşandığı çatışmada bacaklarına 8 kurşun isabet eden Rakif A'nın hayati tehlikesinin olduğu aktarıldı. Polis, adeta mafya hesaplaşmasını hatırlatan olayla ilgili tespit ettiği 7 kişiyi yakalamak için operasyonlara başladı.





Azeri guruplar, önce tartıştı. Sonra silahlara sarıldı.