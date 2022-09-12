Alev alev yanan otobüsün içindeki 18 yolcu son anda kurtarıldı

Yanmaya başlayan otobüsteki 18 yolcu polis ekibinin yardımıyla olay yerinden uzaklaştırıldı. Olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alev alev yanan otobüs kullanılmaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.