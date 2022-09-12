Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Sarıyer'de iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 1'i ağır 6 kişi yaralandı | Yaşam haberleri

    Kafede oturan 2 grup arasında silahlı çatışma çıktı. Kadın ve çocuklara aldırış etmeyen saldırganlar kurşun yağdırdı. 6 kişi yaralandı. İşte sizler için derlediğimiz 12 Eylül tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Kurtlar Vadisi İstanbul

    İstanbul Sarıyer'de dehşet veren bir olay yaşandı. Vadi İstanbul'un kafe bölümünde oturan yabancı uyruklu iki grup arasında aralarındaki husumet nedeniyle tartışma çıktı. Kavga büyüyünce her iki taraf bellerinden çıkardığı tabancalarla birbirlerine ateş etmeye başladı. Bu sırada kafede bulunanlar büyük panik yaşadı. Çatışmada 4'ü Azerbaycan, 1'i İran ve 1'i de Türk vatandaşı olan 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. Yaralanan İranlı vatandaşın kavga ile ilgisinin olmadığı öğrenildi. Silahlı çatışma anı kafenin güvenlik kamerasına, yaşanan panik anları ise cep telefonu kameralarına yansıdı. Polisin olayla ilgili çalışma başlattı.



    CEZALIK TOK'AT'
    Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü, 8 Eylül'de düzenlenen törenle kutlandı. Tören sonunda temsili süvari milis kuvvetleri, kente giriş yaptı. Temsili süvari, geçiş öncesi huysuzlanan atını şiddet uygulayarak, sakinleştirmeye çalıştı. O anlar, cep telefonu kamerası ile görüntülenip, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler sonrası harekete geçen yetkililer, Musa Teyfur'a, 2 bin 43 TL idari para cezası kesti.



    114 MİLYON DEVRETTİ
    6 bilen çıkmayınca 114 milyon 92 bin lira devretti. 5 bilenler 18 bin 403'er lira, 4 bilenler 578'er, 3 bilenler 34'er lira, 2 bilenler ise 4'er lira alacak.



        3.6 MİLYON DEVRETTİ
        5+1 bilen çıkmayınca 3 milyon 691 bin lira devretti. 5 bilenler 3 bin 781'er, 4+1 bilenler 367'şer, 4 bilenler 35'er, 3+1 bilenler 20'şer, 3 bilenler 6'şar 2+1 bilenler 8'er, 1+1 ve 0+1 bilenler ise 4'er lira alacak.



        YÜREKTEN BAĞIŞ
        Trafik kazasında hayatını kaybeden genç, organlarıyla 4 kişiyi hayata bağladı. Yürekleri yakan olay, geçtiğimiz hafta Karaman'da yaşandı. 30 yaşındaki Okan Eski, geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralandı. Yoğun bakıma alındı. Ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Ailesi, beyin ölümü gerçekleşen gencin organlarını bağışladı. Bunun üzerine Okan'ın kalp, akciğer ile böbrekleri Antalya ve Konya'da organ bekleyen 4 kişiyi hayata bağladı. Talihsiz gencin amcası Şaban Eski, "Onların hayır duası çocuğumuza sevap olsun" ifadesini kullandı. Dayı İsmail Atçeken ise duygularını şöyle anlattı: Acımız büyük ama başka insanların acısı dinsin...



        GÜZEL HAVADİS
        Sokak köpeklerinin neden olduğu vahşet gündemden düşmedi. Son olayın adresi ise Konya Ereğli'ydi. 8 yaşındaki Umut Ünlü, 23 Ağustos'ta sahipsiz köpeklerin saldırısı yüzünden ölümle burun buruna geldi. Hemen hastaneye kaldırıldı, tedavisine yoğun bakımda devam edildi. Baş, sırt, bacak ve çeşitli bölgelerden yaralanan Umut'tan dün güzel haber geldi. Normal odaya alınan küçük çocuğun hayati tehlikesini atlattığı belirtildi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Cüneyt Uğur "Kafa, sırt, kasık ve bacaklarında kapanmayan yaraları var. Her gün tekrar sargılanıyor. Hastamız ayağa kalkabiliyor. Psikolojik destek alacak" dedi.



            HELAL OLSUN
            Kütahya Tavşanlı'da bir kişi, Bayram Koç'un bahçesine girdi. Domates ve salatalık toplayıp karşılığında 50 TL bıraktı, yazdığı notla da helallik istedi. Arazisine gittiğinde bulduğu not karşısında çok şaşıran Koç, şunları söyledi: Bahçeme gittiğimde ağaca asılı poşet buldum. İçindeki notta bahçeden salatalık ve domates aldıkları ve karşılığında da para bırakarak helallik istedikleri yazıyordu. Gururlandım. Dünyada iyi insanlar da varmış dedim...



            PENÇE'DEN ACI HABER: 4 ŞEHİT
            Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit harekat bölgesinde PKK teröristler ile güvenlik güçleri arasında dün öğle saatlerinde çatışma çıktı. İlk ateş sırasında P. Asb. Kd. Çvş. Gökhan Ağıl, uzman çavuşlar Savaş Borlu, Harun Yıldırım ve Fatih Kalkan şehit düştü. Kahramanlardan Gökhan Ağıl İstanbul Esenyurt'a Harun Yıldırım Mersin'e, Savaş Borlu Niğde'ye, Fatih Kalkan ise Osmaniye'ye gönderildi.



            KORSAN GÖSTERİ!
            Yunanistan, yine ateşle oynadı. İki bot, önceki gün Bozcaada açıklarında uluslararası sularda içinde 3 Türk mürettebatın da olduğu Komoros Bayraklı gemiye saldırdı. Gemi yetkilisi Cengiz Oluç dehşeti anlattı: 15 gün önce Somali'den yola çıktık. Rotamız İnebolu idi. Artık 'Vatana geldik' diye rahatlamıştık. Ama aniden 2 Yunan Sahil Güvenlik botu bize saldırdı. Pervaneye halat attılar. Makineli tüfekle 30'dan fazla kurşun sıktılar. Yarım saat bizi takip edip etrafımızda dolaştırdılar. Türk botları gelince kaçtılar.



                KÜZEN ACI
                Trabzon'da Hüsnü Yılmaz, fenalaşan kuzeni İsmail Yılmaz'ı aracına bindirdi. Hastaneye götürmek istedi. Bu sırada ambulans mahalleye girdi. Sağlık ekibi hastaya müdahale etmek istedi. O anda Hüsnü Yılmaz da kendinden geçti. Müdahalelere rağmen iki amca çocuğu yaşamını yitirdi.



                HAKLI SELİM
                Jokey Selim Kaya, atına kırbaç vurmadan birincilik kazandı. "Kırbaç varsa yokum" diyerek bir daha yarışmayacağını açıkladı. Tam 19 ay sonra Adana Hipodromu'nda koşuya çıktı. Yine atıyla tozu dumana kattı. Kupaya uzandı. Yarış esnasında hiç kullanmadığı kamçısını yere fırlattı. Büyük alkış topladı.

                BU İNSANLIK UNUTULMAZ
                Şanlıurfalı Vecihe Kınıfır, içinde 600 bin TL bulunan çantayı tuvalette unuttu. Muhtar Şahin Akbaş buldu. Hemen yaşlı kadına koştu.

                TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Bir Küçük Gün Işığı
                Haberler Yaşam Sarıyer'de iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 1'i ağır 6 kişi yaralandı | Yaşam haberleri
                    SON DAKİKA