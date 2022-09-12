Sarıyer'de iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 1'i ağır 6 kişi yaralandı | Yaşam haberleri

İstanbul Sarıyer'de dehşet veren bir olay yaşandı. Vadi İstanbul'un kafe bölümünde oturan yabancı uyruklu iki grup arasında aralarındaki husumet nedeniyle tartışma çıktı. Kavga büyüyünce her iki taraf bellerinden çıkardığı tabancalarla birbirlerine ateş etmeye başladı. Bu sırada kafede bulunanlar büyük panik yaşadı. Çatışmada 4'ü Azerbaycan, 1'i İran ve 1'i de Türk vatandaşı olan 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. Yaralanan İranlı vatandaşın kavga ile ilgisinin olmadığı öğrenildi. Silahlı çatışma anı kafenin güvenlik kamerasına, yaşanan panik anları ise cep telefonu kameralarına yansıdı. Polisin olayla ilgili çalışma başlattı.