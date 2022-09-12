Gökhan Güney'in gelini Ece Güney'in yangın çıkardığı iddia edildi! O anlar kamerada

"İNSANLAR 'YANGINI SEN ÇIKARDIN' DİYEREK ÜZERİME ÇULLANDI"

Gökhan Güney'in oğlu Selim Güney ile bir süre evli kalan Ece Güney, yangının ardından yaşananları anlattı. Ece Güney, "Akşam 19.00 civarıydı. Patlama sesi duydum. Baktım elektrik saatlerinin olduğu yerde duman var. Apartmana koştum dışarı baktım alev var. Daha sonra ikinci patlama sesi duydum. Hemen yangın tüpünü aradım bulamadım. Sonra üçüncü patlama sesini duyunca dumanlarda çoğalınca mecburen dışarı çıktım. Yangın tüpüm olsaydı belki ilk müdahalede söndürebilir miydim bilmiyorum. Sonra itfaiye geldi müdahale etti" dedi. Çevredekilerin iddialarını cevaplayan Güney, "Sonra dışarıda tartışma oldu. İnsanlar bana 'yangını sen çıkardın' diyerek üzerime çullandılar. Oysa ben onlara patlama olabilir, çocuklarınızı alın buradan dedim. Yangını ben çıkarabilir miyim? Doğal gazlı binada yangın çıkaracak kadar cahil birine benzemiyorum" şeklinde konuştu.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.