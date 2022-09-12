Gökhan Güney'in gelini Ece Güney'in yangın çıkardığı iddia edildi! O anlar kamerada

Yangın, akşam saat 19.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi 758 Sokak'a 4 katlı binanın bodrum katında çıktı.
GÖKHAN GÜNEY'İN GELİNİ ECE GÜNEY'İN YANGIN ÇIKARDIĞI İDDİA EDİLDİ! O ANLAR KAMERADA | VİDEO İZLE
Henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangından sonra çevredekiler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Bu sırada dumanlar apartmanın içini sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken, üst katlarda mahsur kalan 16 kişi ise tahliye edildi. Polis ekipleri de çevrede önlem aldı.
BİNA SAKİNLERİ İLE ECE GÜNEY ARASINDA ARBEDE ÇIKTI
Olay yerinde itfaiye ekipleri çalışma yaparken, apartmanda oturan bina sakinleri ile bodrum katta yaşayan Ece Güney arasında tartışma çıktı. İki taraf arasındaki yaşanan kavga cep telefonu görüntülerine yansıdı.