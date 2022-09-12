Bursa'da yol kenarında esrarengiz ceset! İnceleme başlatıldı

Bursa - Balıkesir yolu kenarında, sürücülerin ihbarı üzerine, yüzünde kesi izleri olan kadın cesedi bulundu. Karacabey ilçesi Çingençeşme mevkisi Balıkesir - Bursa yolu kenarında kadın cesedi gören sürücüler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla kısa sürede bölgeye gelen jandarma ekipleri, çevre güvenliği aldı. Spor kıyafetleri olan ve yüzünde kesi izleri bulunan kadının üzerinden kimlik çıkmadığı belirtildi. Cansız beden, ölüm nedeni ve kimlik tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Soruşturma başlatıldı.

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