Anne ve kızı hastaneyi savaş alanına çevirdi: Güvenlik kamerası anbean kayıt altına aldı

Yalova'da anne-kız hastanede ortalığı birbirine kattı. Serum bağlanma talebi reddedilen anne kızıyla bir olup doktor, hemşire ve güvenlik görevlisine saldırdı. Çevrede buldukları eşyaları da sağlık görevlilerine fırlatan anne-kız hastaneyi savaş alanına çevirdi.
Mahkeme, anne ve kızı hakkında tutuklama kararı aldı.
Anne ve kızının saldırı anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı | Video
SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİLER
Yalova Devlet Hastanesi'nde 3 Eylül tarihinde yaşanan olayda 44 yaşındaki Tülin Ç., acil servise gelerek doktora panik atak geçirdiğini ve serum bağlanmasını istedi.
Doktorun önce EKG çekmesi gerektiğini söylemesi üzerine Tülin Ç., daha sonradan hastaneye gelen kızı Sinem Ç. (19) ile hastaneyi birbirine kattı.
Önce Uzm. Dr. Esengül Doğan'a saldıran anne kız, müşahede odasında ellerine ne geçirdiyse sağlık görevlilerine fırlattı. Bu sırada odada bulunan bir bebek babası tarafından dışarı çıkarıldı.