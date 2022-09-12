Anne ve kızı hastaneyi savaş alanına çevirdi: Güvenlik kamerası anbean kayıt altına aldı

Yalova'da anne-kız hastanede ortalığı birbirine kattı. Serum bağlanma talebi reddedilen anne kızıyla bir olup doktor, hemşire ve güvenlik görevlisine saldırdı. Çevrede buldukları eşyaları da sağlık görevlilerine fırlatan anne-kız hastaneyi savaş alanına çevirdi.

Mahkeme, anne ve kızı hakkında tutuklama kararı aldı.

Anne ve kızının saldırı anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı | Video

SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİLER

Yalova Devlet Hastanesi'nde 3 Eylül tarihinde yaşanan olayda 44 yaşındaki Tülin Ç., acil servise gelerek doktora panik atak geçirdiğini ve serum bağlanmasını istedi.