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    • Yaşam
    • 12.09.2022 15:46
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    • 12.09.2022 16:07
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    Anne ve kızı hastaneyi savaş alanına çevirdi: Güvenlik kamerası anbean kayıt altına aldı

    Yalova’da, panik atak geçirdiği gerekçesiyle hastaneye giden 44 yaşındaki Tülay Çiftçi, kendisine serum takmayan doktor ile hemşire ve güvenlik görevlisini, kızı 19 yaşındaki Sinem Çiftçi ile birlikte darbetti. Bu anlar, güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

    Anne ve kızı hastaneyi savaş alanına çevirdi

    Yalova'da anne-kız hastanede ortalığı birbirine kattı. Serum bağlanma talebi reddedilen anne kızıyla bir olup doktor, hemşire ve güvenlik görevlisine saldırdı. Çevrede buldukları eşyaları da sağlık görevlilerine fırlatan anne-kız hastaneyi savaş alanına çevirdi.

    Mahkeme, anne ve kızı hakkında tutuklama kararı aldı.

    Anne ve kızının saldırı anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı | Video

    SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİLER
    Yalova Devlet Hastanesi'nde 3 Eylül tarihinde yaşanan olayda 44 yaşındaki Tülin Ç., acil servise gelerek doktora panik atak geçirdiğini ve serum bağlanmasını istedi.

    Doktorun önce EKG çekmesi gerektiğini söylemesi üzerine Tülin Ç., daha sonradan hastaneye gelen kızı Sinem Ç. (19) ile hastaneyi birbirine kattı.

    Önce Uzm. Dr. Esengül Doğan'a saldıran anne kız, müşahede odasında ellerine ne geçirdiyse sağlık görevlilerine fırlattı. Bu sırada odada bulunan bir bebek babası tarafından dışarı çıkarıldı.

        GÖZALTINA ALINDILAR
        Hızını alamayan anne-kız ardından hemşire Abdurrahman Ekin'e tekme ve yumruklarla saldırdı. Sonrasında olaylara müdahale eden güvelik görevlisi Esra Uslu'ya da saldıran zanlılar polis tarafından gözaltına alındı.

        TUTUKLAMA KARARI ÇIKTI
        Mahkemeye çıkarılan anne-kız, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

        Ardından Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine sanıklar hakkında tutuklama kararı alındı.

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