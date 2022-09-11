HAYATİ TEHLİKELERİ YOK Kazada, sürücülerle birlikte araçlarda bulunan Songül Karabulut (35), Onur Karabulut (9), İpek Karabulut (6) ve Ayşe Şahin (68) yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Aydın 'ın Efeler ilçesinde, iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde iki hafif ticari araç çarpıştı: Çok sayıda yaralı var