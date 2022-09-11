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    • Yaşam
    • 12.09.2022 01:50
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    • 12.09.2022 01:50
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    Aydın'ın Efeler ilçesinde iki hafif ticari araç çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

    Aydın'ın Efeler ilçesinde, iki hafif ticari aracın çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Feci kazada yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

    AJANSLAR
    Aydın’da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

    Aydın'ın Efeler ilçesinde, iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

    Mustafa Karabulut (43) idaresindeki 09 VA 283 plakalı hafif ticari araç, tali yoldan Aydın-Muğla kara yoluna çıktığı esnada, Mehmet Şahin (69) yönetimindeki 09 DG 744 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.



    Kazayı görenlerin ihbarı üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    HAYATİ TEHLİKELERİ YOK
    Kazada, sürücülerle birlikte araçlarda bulunan Songül Karabulut (35), Onur Karabulut (9), İpek Karabulut (6) ve Ayşe Şahin (68) yaralandı.

    Ambulanslarla Aydın Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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    Haberler Yaşam Aydın'ın Efeler ilçesinde iki hafif ticari araç çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
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