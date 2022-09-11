Güngören'de gece yarısı panik! 4 katlı binada çatlaklar oluştu: 2 bina güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi

"YAN BİNADA SALLANTI OLMUŞ"

Yan binada oturan Nevzat Civcik, "Şu anda bekliyoruz, tam olarak ne olduğunu biz de bilmiyoruz. Yan binada sallantı olmuş, fayanslar dökülmüş. Biz de onun için çıktık dışarı. Bekliyoruz bakalım ne olacak. Zabıta ekipleri geldi, biz de dışarıda bekliyoruz. Bizim binada çatlak yok, yan binada var" dedi.

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