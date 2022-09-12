Mucize şekilde hayata tutunan Dr. Güngör Sitar mesleğine geri döndü

Tıp dünyasını bile şaşkına uğratan olay, 25 Mart'ta gerçekleşti. Dahiliye Uzmanı Dr. Güngör Sitar (41), olay günü görev yaptığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sancaktepe Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitmek için aracına bindi. Hastaneye kısa bir süre kala fenalaştı, kalp krizi geçirdiğini fark etti. Direksiyonu hemen acil servise çevirdi. Güvenliğe 'Yardım et' dedikten sonra yere yığıldı ve bilincini kaybetti.
KALBİ 2 SAAT BOYUNCA DURDU
2 saat boyunca kalp masaj yapılan doktorun tedavisine yoğun bakımda devam edildi. Büyük bir bypass operasyonu geçiren Dr. Sitar 1.5 aylık tedaviyle iyileşti. 6 ay sonra da görevinin başına geçti. Şunları söyledi: Bu kadar ağır komplikasyonları yaşamış, hayatını neredeyse kaybetmiş bir hekim olarak böyle bir süreçten minimal hasarla kurtuldum. Çizginin diğer tarafına geçtim, geri geldim. Çok şükür mesleğime dönebildim ve kaldığım yerden devam ediyorum. Bu büyük mutluluk.
BACAĞI KESİLECEKTİ
Dr. Güngör Sidar, "Yoğun bakımdayken sağ bacağımda 'kompartman sendromu' gelişmiş. Meslektaşlarım büyük çabayla bacağım kesilmekten kurtardı" dedi. Doç. Dr. Yücel Özen ve Doç. Dr. Esra Adıyeke, zamanında müdahaleyle Dr. Sitar'ı kurtardı.