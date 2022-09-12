Mucize şekilde hayata tutunan Dr. Güngör Sitar mesleğine geri döndü





KALBİ 2 SAAT BOYUNCA DURDU

2 saat boyunca kalp masaj yapılan doktorun tedavisine yoğun bakımda devam edildi. Büyük bir bypass operasyonu geçiren Dr. Sitar 1.5 aylık tedaviyle iyileşti. 6 ay sonra da görevinin başına geçti. Şunları söyledi: Bu kadar ağır komplikasyonları yaşamış, hayatını neredeyse kaybetmiş bir hekim olarak böyle bir süreçten minimal hasarla kurtuldum. Çizginin diğer tarafına geçtim, geri geldim. Çok şükür mesleğime dönebildim ve kaldığım yerden devam ediyorum. Bu büyük mutluluk.