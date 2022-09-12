İstanbul'da okul servislerine denetim! Sürücülere 'dur' lambası cezası kesildi

Görüntülendiklerini fark eden araç sürücüsü ve hostes gazetecilere tepki gösterdi. Denetimlerde ceza kesilen servis aracı sürücüsü, "Hayırlısı olsun, bugün ilk gün. 'Dur' lambası yanmıyormuş. Dün kontrollerimizi yaptık aslında.Öğrenci güzergahını dolaşırken herhangi bir sorun yoktu. Bugün olacak. Yapacak bir şey yok. Kaza bela olmasın." dedi.