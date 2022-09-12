3 gündür kayıp Hakan'ın cesedi bulundu

3 GÜNDÜR KAYIPTI

Yapılan incelemede cansız bedenin, 3 gündür kayıp olarak aranan, Manavgat'ın Hocalı Mahallesi'nden Hakan Asilkan olduğu tespit edildi. Asilkan'ın cansız bedeni, inceleme sonrası kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.