3 gündür kayıp Hakan'ın cesedi bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3 gündür kayıp olarak aranan Hakan Asilkan'ın (22), yol kenarında, motosikletinin yanında cansız bedeni bulundu.
YOL KENARINDA BULUNDU
Dün akşam Demirciler Mahallesi Ulualan mevkisi D-400 kara yolu kenarında lambası yanan motosikleti fark edenler, yanında yatan kişiyi de görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirlendi.
3 GÜNDÜR KAYIPTI
Yapılan incelemede cansız bedenin, 3 gündür kayıp olarak aranan, Manavgat'ın Hocalı Mahallesi'nden Hakan Asilkan olduğu tespit edildi. Asilkan'ın cansız bedeni, inceleme sonrası kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
OLAY YERİNE KOŞTULAR
Hakan Asilkan'ın acı haberini alan yakınları, olay yerine akın etti. Yolun karşısına geçmek isteyenler nedeniyle kara yolunda zaman zaman trafik aksadı. Jandarma ekipleri de kaza ihtimaline karşı sık sık uyarıda bulundu.