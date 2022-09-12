Bilirkişi son noktayı koydu! Mahkemenin vicdanları sızlatan kararı sonrası gerçek ortaya çıktı! O mesajlar bakın neymiş

Bir başka erkekle konuşması da mercek altına alınan kadının "Alim enişte" olarak kaydettiği kişiyle herhangi bir arama ve mesaj kaydı bulunmadığı, Whatsapp konuşmasında yapılan incelemede ise sadakatsizlik olarak nitelendirilebilecek yazı, resim ve ses kaydı olmadığı raporda gözler önüne serildi.

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