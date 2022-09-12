Bilirkişi son noktayı koydu! Mahkemenin vicdanları sızlatan kararı sonrası gerçek ortaya çıktı! O mesajlar bakın neymiş

İstanbul Ataşehir'de geçen Ocak ayında 32 yıldır evli olduğu 2 çocuk annesi eşi Hanpaşa Özbek'i kendisini aldattığı gerekçesiyle katleden İsmail Özbek, klasik bir savunmaya başvurup "aldatıldım" dedi.
Eşini öldüren erkeklerin haksız tahrikten faydalanmak için "aldatıldım" savunmasına sığındığın altını çizen savcılık, "Zaten öldürüldüğü için eşinin kendisi hakkındaki iddialarını yalanlama şansı yok. Ceza indirimi sağlamak eşe karşı şiddet suçlarını artırır" dedi. Ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi.
"ÖLEN KADIN SADAKATSİZ MİYDİ" ARAŞTIRMASI
Mahkeme ise İsmail Özbek'in 'aldatılma' iddiasını dikkate alıp adeta ölen kadının kemiklerini sızlatan bir karara imza attı. Katledilen kadının telefonun bilirkişi tarafından incelenerek 'sadakatsizlik olarak değerlendirilmesi mümkün bir resim, konuşma içeriği ve benzeri materyal' bulunup bulunmadığının tespit edilmesi istedi.