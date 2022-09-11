Diyarbakır'da akraba iki aile arasında 'kız isteme' kavgası: 3'ü ağır 13 yaralı! Olay çıkmasın diye elektrikler kesildi

Köyün giriş ve çıkışları jandarma tarafından kapatılırken, yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü. Yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin olduğu belirtilirken, taraflar arasında yeni bir olay çıkma ihtimaline karşı köyün elektriği kontrollü olarak kesildi.