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Ümraniye'de bir garip olay! "Dış güçler kapattı" dediği telefonunu tavada yakıp, kendisini odaya kilitledi

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 50 yaşındaki Yusuf Taşçı, cep telefonunu tavada yakarak oturduğu konutta yangın çıkardı. Kendisini odaya kilitleyen Taşçı ekiplerin balyozla kapıyı kırması sonucu gözaltına alındı. Olaya ilişkin konuşan çevre sakinleri, "Kendisi sürekli bu şekilde yangın çıkartıyor. En son telefonunu yakmış. 'Dış güçler cep telefonumu kapattı o yüzden yaktım' demiş" ifadelerini kullandı.

11.09.2022 19:34 - Son Güncelleme: 11.09.2022 19:35
Ümraniye’de bir garip olay! Dış güçler kapattı dediği telefonunu tavada yakıp, kendisini odaya kilitledi

İstanbul Ümraniye'de psikolojik sorunları olduğu öne sürülen kişi tavada cep telefonunu yakarak evde yangın çıkardı.

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Ümraniye’de bir garip olay! Dış güçler kapattı dediği telefonunu tavada yakıp, kendisini odaya kilitledi

Kendisini odaya kilitleyen kişi ekiplerin kapıyı kırmasıyla gözaltına alındı.

Ümraniye’de bir garip olay! Dış güçler kapattı dediği telefonunu tavada yakıp, kendisini odaya kilitledi

Olay, 16.30 sıralarında Çakmak Mahallesi Yeşil Bahar Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın zemin katındaki dairede meydana geldi.

Ümraniye’de bir garip olay! Dış güçler kapattı dediği telefonunu tavada yakıp, kendisini odaya kilitledi

İddiaya göre, psikolojik sorunları olan ve dairede tek yaşayan 50 yaşındaki Yusuf Taşçı, cep telefonunu mutfakta bulunan tavanın içinde yaktı.

Ümraniye’de bir garip olay! Dış güçler kapattı dediği telefonunu tavada yakıp, kendisini odaya kilitledi

Mutfakta yangın çıkarken, bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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