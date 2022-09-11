Ümraniye'de bir garip olay! "Dış güçler kapattı" dediği telefonunu tavada yakıp, kendisini odaya kilitledi
İstanbul'un Ümraniye ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 50 yaşındaki Yusuf Taşçı, cep telefonunu tavada yakarak oturduğu konutta yangın çıkardı. Kendisini odaya kilitleyen Taşçı ekiplerin balyozla kapıyı kırması sonucu gözaltına alındı. Olaya ilişkin konuşan çevre sakinleri, "Kendisi sürekli bu şekilde yangın çıkartıyor. En son telefonunu yakmış. 'Dış güçler cep telefonumu kapattı o yüzden yaktım' demiş" ifadelerini kullandı.
11.09.2022 19:34 - Son Güncelleme: 11.09.2022 19:35
Mutfakta yangın çıkarken, bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.