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    • Yaşam
    • 11.09.2022 21:05
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    • 11.09.2022 21:05
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    Şanlıurfa'da 3 gün önce kaybolan 4 yaşındaki Ömer Halis Polat'ın cansız bedeni bulundu

    Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde 3 gün önce kaybolan 4 yaşındaki Ömer Halis Polat'ın cansız bedeni kanalette bulundu. Ömer Halis'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    3 gündür kayıp olan 4 yaşındaki Ömer ölü bulundu

    Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi Köseköy Mahallesi'nde 8 Eylül akşamı evlerinin bulunduğu bölgede oynarken kaybolan Ömer Halis Polat'ı arama çalışmalarını AFAD, İHH ve jandarma ekipleri, dron ve arama kurtarma köpeği yardımıyla sürdürdü.



    KANALET İÇERİSİNDE BULUNDU
    Ekipler, yapılan çalışmalar sonrasında çocuğun cansız bedenini kırsal Kuruyer Mahallesi'nde kanalet içerisinde buldu. Jandarma ekipleri bölgede inceleme yaparken, çocuğun cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Haliliye ilçesinde 8 Eylül akşamı kaybolan 4 yaşındaki çocuğa ulaşamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirerek yardım talebinde bulunmuştu. Bölgeye gelen jandarma, AFAD ve dalgıç polis ekipleri çocuğu arama çalışması başlatmıştı.

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    Haberler Yaşam Şanlıurfa'da 3 gün önce kaybolan 4 yaşındaki Ömer Halis Polat'ın cansız bedeni bulundu
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