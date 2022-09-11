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    • Yaşam
    • 11.09.2022 11:10
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    • 11.09.2022 11:10
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    Barış Pınarı bölgesinde TSK'dan terörist temizliği! 2'si daha öldürüldü

    Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde saldırı yapma hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

    Barış Pınarı bölgesinde TSK’dan terörist temizliği

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. MSB'den Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik önleyici operasyonlarına devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

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    Haberler Yaşam Barış Pınarı bölgesinde TSK'dan terörist temizliği! 2'si daha öldürüldü
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