Barış Pınarı bölgesinde TSK'dan terörist temizliği! 2'si daha öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. MSB'den Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik önleyici operasyonlarına devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

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