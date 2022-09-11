İstanbul'da 20 milyonluk döviz vurgunu! Sırt çantası ele verdi





Olay, 11 Mayıs'ta Kemalpaşa Mahallesi'ndeki bir döviz bürosunda meydana geldi. İş yeri sahibi Irak uyruklu Majıd Mukdad Alnaji, polisi arayarak kendisine gelen 1 milyon civarındaki doların sahte olduğunu ihbar etti. Alnaji, ihbar üzerine iş yerine gelen polise durumu anlattı. Alnaji, çalışanları Abdullah Nabell Mohamed (27) ile Fıras Hameed Kareem'in (38), Dubai'den kendisine gönderilen 999 bin 550 doları almak için Kapalıçarşıya gittiğini, bir süre sonra dönen çalışanların verdiği çantadan 1 milyon 125 bin 500 dolar çıktığını ancak bu paraların tamamının geçersiz olduğunu söyledi.