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    • Yaşam
    • 11.09.2022 11:40
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    • 11.09.2022 11:40
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    THY'den transit yolculara "Tourİstanbul" ile Boğaz keyfi

    Türkiye'nin bayrak taşıyıcı havayolu markası Türk Hava Yolları (THY) pandemi nedeniyle ara verdiği Tourİstanbul projesini yeniden başlattı. İstanbul'u aktarma noktası olarak kullanan yolcularına ücretsiz Boğaz turu keyfi yaşattı.

    THY’den transit yolculara Tourİstanbul ile Boğaz keyfi

    Türk Hava Yolları'nın (THY), pandemi sonrası yeniden başlattığı "Tourİstanbul" projesi kapsamında düzenlediği Boğaz gezisinde yolcular, İstanbul'un doğal güzelliklerini tanıdı.

    İstanbul'u aktarma noktası olarak kullanan yolcular, THY'nin uluslararası transit yolcularına yönelik ücretsiz şehir turuyla keyifli bir İstanbul deneyimi yaşıyor.

    İstanbul Havalimanı'nda, 6-24 saat arası bağlantı süresi olan yolcular, ücretsiz şehir turlarıyla iki uçuş arasında, İstanbul'un tarihi ve kültürel değerlerini tanıma şansı buluyor. İstanbul Havalimanı'ndan "Tourİstanbul" otobüsü ile alınan yolcular, rehber eşliğinde düzenlenen İstanbul turu sonrası uçuşları için yeniden havalimanına getiriliyor.

    En son 2019'da yapılan ve salgın nedeniyle ara verilen turlar yeniden başladı.

    İstanbul Havalimanı'ndan alınan THY yolcuları, Eminönü'ne getirildi. Buradan tekne ile 2 saat süren tura katılan yolcular, İstanbul Boğazı'nın güzelliklerini tur rehberinin tanıtımı eşliğinde görme fırsatını yakaladı.

    Capetown'dan gelip Sicilya'ya giden THY yolcusu Gianluca Pizzone, geziye katılıp İstanbul'un güzelliklerini görmekten dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.

    Pizzone, "Şanslıyım ki bu Boğaz turuna katıldım. İstanbul'un tarihi eserlerini, güzelliklerini gördüm. Buraları daha detaylı gezip, görmek için mutlaka tekrar Türkiye'ye geleceğim." dedi.

    Geziye katılan yolcular İstanbul'un güzelliklerini resmetmek için bol bol fotoğraf çekerken, THY tarafından yolculara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

    Tekne gezisinin ardından yolcular, uçuşları için otobüslerle tekrar İstanbul Havalimanı'na götürüldü.

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