THY'den transit yolculara "Tourİstanbul" ile Boğaz keyfi

İstanbul Havalimanı'nda, 6-24 saat arası bağlantı süresi olan yolcular, ücretsiz şehir turlarıyla iki uçuş arasında, İstanbul'un tarihi ve kültürel değerlerini tanıma şansı buluyor. İstanbul Havalimanı'ndan "Tourİstanbul" otobüsü ile alınan yolcular, rehber eşliğinde düzenlenen İstanbul turu sonrası uçuşları için yeniden havalimanına getiriliyor.

En son 2019'da yapılan ve salgın nedeniyle ara verilen turlar yeniden başladı.