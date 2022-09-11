İstanbul gizli gizli fotoğraf çeken taksici yakalandı! Kadın yolcular polisten yardım istedi, aracın önü kesildi

İstanbul'da Fulya'dan Beşiktaş'a gitmek için taksiye binen 2 kadın yolcu, araç şoförünün gizli gizli fotoğraf çektiğini anlayınca ortalık karıştı.



KARAKOLA ÇEKMESİNİ İSTEDİLER

Taksicinin fotoğraf çektiği gören yolcular bunun üzerine neden fotoğraf çektiğini söyleyip galeriyi görmek istediklerini belirterek taksiciyi sıkıştırdı. Kadın yolcular kendi fotoğraflarının da çekilmiş olduğunu düşünüp taksiciden karakola çekmesini istedi.



TELAŞLANDI ARA SOKAĞA KAÇTI

Bu isteği duyunca telaşlanan şoför galeriyi göremeyeceklerini böyle bir haklarının olmadığını söylemesi üzerine yolda polisi gören kadınlar yardım istedi.