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    • Yaşam
    • 12.09.2022 01:44
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    • 12.09.2022 01:44
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    İstanbul gizli gizli fotoğraf çeken taksici yakalandı! Kadın yolcular polisten yardım istedi, aracın önü kesildi

    İstanbul'da gizli gizli fotoğraf çeken taksici ile kadın yolcular arasında tartışma çıktı. Kadın yolcuların sıkıştırması üzerine apar topar galerisinde kayıtlı olan gizli çekim görüntüleri silmeye kalkışan taksici, motosikletli polis ekibi tarafından yakalandı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

    Gizli gizli fotoğraf çeken taksici böyle yakalandı

    İstanbul'da Fulya'dan Beşiktaş'a gitmek için taksiye binen 2 kadın yolcu, araç şoförünün gizli gizli fotoğraf çektiğini anlayınca ortalık karıştı.

    KARAKOLA ÇEKMESİNİ İSTEDİLER
    Taksicinin fotoğraf çektiği gören yolcular bunun üzerine neden fotoğraf çektiğini söyleyip galeriyi görmek istediklerini belirterek taksiciyi sıkıştırdı. Kadın yolcular kendi fotoğraflarının da çekilmiş olduğunu düşünüp taksiciden karakola çekmesini istedi.

    Yolcuların gizli gizli fotoğrafını çeken taksici yakayı ele verdi!

    TELAŞLANDI ARA SOKAĞA KAÇTI
    Bu isteği duyunca telaşlanan şoför galeriyi göremeyeceklerini böyle bir haklarının olmadığını söylemesi üzerine yolda polisi gören kadınlar yardım istedi.




    POLİS, TAKSİNİN ÖNÜNÜ KESTİ
    Şoför o sırada ara sokağa kaçıp galerisinde kayıtlı olan gizli çekim görüntüleri silmeye kalkıştığı esnada motosikletli polis ekibi aracın önünü kesti.

    Taksici dur ihtarına uymadığı ve polise mukavemetten tutanak tutulup tutuklanma sevki ile adliyeye sevk edildi.



    O anlar ise takside arkada oturan diğer yolcu tarafından kaydedildi.

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    Haberler Yaşam İstanbul gizli gizli fotoğraf çeken taksici yakalandı! Kadın yolcular polisten yardım istedi, aracın önü kesildi
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