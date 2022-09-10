Tarihi yapıları ve doğal güzellikleriyle Bursa her mevsim ayrı güzel

Bursa'ya yolu düşenlerin gezebileceği pek çok tarihi eser ve doğal güzellik bulunuyor. İşte bunlardan bazıları:
OSMAN GAZİ VE ORHAN GAZİ TÜRBELERİ: Osmangazi semtindeki bu iki türbe karşılıklı konumlanıyor. Osmanlı Devleti'nin kurucuları Osman Bey ve Orhan Bey'in kabirlerinin bulunduğu türbeler, Tophane Meydanı'nda yer alıyor. Orhan Gazi Türbesi'nde pencerelerin üzerinde alınlık şeklinde sade süslemeler bulunuyor. Ortada kubbenin altında bulunan sandukanın ise Orhan Gazi'ye ait olduğu biliniyor. Osman Gazi Türbesi'nin hikayesi ise biraz daha farklı. Osman Gazi'nin kuşatma sırasında vasiyeti üzerine, Saint Elie Bizans manastırının bir kısmı üzerine inşa edilen türbeye Bursa'nın fethinden sonra gömüldüğü belirtiliyor.