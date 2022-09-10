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    Tarihi yapıları ve doğal güzellikleriyle Bursa her mevsim ayrı güzel

    Tarihi yapıları ve doğal güzellikleriyle seyahat tutkunlarını çeken Bursa, lezzetleriyle de dünya çapında tanınıyor. İstanbullular’ın özelikle hafta sonu tatil rotaları arasında bulunuyor. Dört mevsim ayrı güzelilğe sahip Bursa, Uludağ ile kış sporları sevenlerin de vazgeçilmez adreselrinden...

    Her mevsim ayrı güzel

    Bursa'ya yolu düşenlerin gezebileceği pek çok tarihi eser ve doğal güzellik bulunuyor. İşte bunlardan bazıları:



    OSMAN GAZİ VE ORHAN GAZİ TÜRBELERİ: Osmangazi semtindeki bu iki türbe karşılıklı konumlanıyor. Osmanlı Devleti'nin kurucuları Osman Bey ve Orhan Bey'in kabirlerinin bulunduğu türbeler, Tophane Meydanı'nda yer alıyor. Orhan Gazi Türbesi'nde pencerelerin üzerinde alınlık şeklinde sade süslemeler bulunuyor. Ortada kubbenin altında bulunan sandukanın ise Orhan Gazi'ye ait olduğu biliniyor. Osman Gazi Türbesi'nin hikayesi ise biraz daha farklı. Osman Gazi'nin kuşatma sırasında vasiyeti üzerine, Saint Elie Bizans manastırının bir kısmı üzerine inşa edilen türbeye Bursa'nın fethinden sonra gömüldüğü belirtiliyor.



    TOPHANE SAAT KULESİ: Tophane Parkı içinde bulunan saat kulesi, 1905'te yapılmıştır. Bulunduğu yerden panoramik Bursa manzarasının görünmesi dolayısıyla, bir süre yangın kulesi olarak da kullanılmıştır. 33 metre yüksekliğinde olup, 6 katlıdır.



        MURADİYE KÜLLİYESİ: Bursa'da Osmanlı sultanları tarafından yaptırılan son külliyedir. II. Murad tarafından yaptırılan külliyenin inşaası Haziran 1425-Kasım 1426 arasında gerçekleştirilmiştir. İçerisinde cami, medrese, imaret, hamam ve türbelerden oluşan yapılar vardır.



        ESKİ AYNALI ÇARŞI: Orhan Gazi'nin Hisar dışında kurduğu külliyenin hamamı olan yapı, aynı zamanda şehrin ilk çarşı hamamıdır. Yapım tarihi
        olarak 1339 yılı kabul edilmektedir. 1584'te çıkan yangında büyük hasar görmüştür. Onarımlar sonrasında kadınlar kısmı hamam, erkekler kısmı ise kahve olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bugün Bursa'nın turistik ürünlerinin satıldığı bir çarşı olarak işlev kazanmıştır.



        ULU CAMİ: Bursa Ulu Cami, Sultan Yıldırım Bayezit tarafından 1396-1400 yıllarında yaptırtılmıştır. Dikdörtgen planlı ve üç büyük giriş kapısı olan çok kubbeli camilerin en büyük ve en anıtsal örneğidir. 12 kare ayağa ve kesme taştan yapılmış kalın beden duvarlarına oturan 20 kubbesi vardır. Mimarisi, ahşap işçiliği ve yazı sanatları bakımından Bursa'daki eserler arasında ayrı bir yeri vardır.



            YEŞİL TÜRBE: Bursa'nın simgelerinden olan Yeşil Türbe, şehrin her yerinden görülebilen ve motifleriyle göz kamaştıran bir yapı. 15. yüzyıl mimarisi hakkında oldukça net ipuçları veren iki katlı Yeşil Türbe'de yer alan mihrap, döneminin sayılı sanat eserleri arasında. Tüm duvarları çinilerle kaplı ve bu özelliğiyle Osmanlı dönemindeki kendine has yapılar arasında yer alıyor.



            KOZA HAN: Bursa'da gezilecek yerler denilince akla gelen bir yapı grubu da hanlar. 15. yüzyıl sonlarında II. Bayezid tarafından yaptırılan Koza Han, Bursa'nın tarihi alışveriş merkezi olarak biliniyor.



            GÖLYAZI: Uluabat Gölü üzerinde yer alan bir adacık. Karayoluna bir köprü aracılığıyla bağlanan Gölyazı diğer yönüyle de Osmanlı'dan Bizans'a kadar birçok yönetimin izini bıraktığı tarihi bir adres. Gölyazı'da gezilecek yerler arasında Aziz Panteleimon Kilisesi, Apollon Tapınağı, Ağlayan Çınar ve eski Rum evleri bulunuyor.



                ULUDAĞ: Kış turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Uludağ, özellikle Aralık-Nisan aylarında turist akınına uğruyor.



                CUMALIKIZIK: Uludağ'ın eteklerindeki bir köy... Cumalıkızık evleri burada gezilmesi gereken yerler listesinin ilk sırasında. Ahşap, kerpiç ve taş özellikleriyle öne çıkan evler, rengarenk duvarlarıyla yılın her dönemi ziyaret ediliyor. TRİLYE: Bursa'nın küçük ama dopdolu kasabası Tirilye, Mudanya ilçesine bağlı olan ve yine tarihi dokusuyla göz kamaştıran bir bölge. Aslında eski bir balıkçı köyü olan Tirilye'de gezilecek yerler denilince akıllara ilk olarak eski Rum evleri, kiliseler, çeşmeler ve camiler gelmeli. Taş Mektep, Kemerli Kilise, Dündar Evi, Fatih Camii, Medikion Manastırı gibi yapılar tarihe tanıklık etmiş adresler...



                NE YENİLMELİ?
                Elbette İskender kebap... Bunun yanı sıra kestane şekeri, pideli köfte, İnegöl köfte, cantık, tahinli pide ve Kemalpaşa tatlısı da tadılması gereken lezzetlerden. Bursa'da civar köyler kahvaltı açısından oldukça ideal.

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