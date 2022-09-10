Tarihi yapıları ve doğal güzellikleriyle Bursa her mevsim ayrı güzel





CUMALIKIZIK: Uludağ'ın eteklerindeki bir köy... Cumalıkızık evleri burada gezilmesi gereken yerler listesinin ilk sırasında. Ahşap, kerpiç ve taş özellikleriyle öne çıkan evler, rengarenk duvarlarıyla yılın her dönemi ziyaret ediliyor. TRİLYE: Bursa'nın küçük ama dopdolu kasabası Tirilye, Mudanya ilçesine bağlı olan ve yine tarihi dokusuyla göz kamaştıran bir bölge. Aslında eski bir balıkçı köyü olan Tirilye'de gezilecek yerler denilince akıllara ilk olarak eski Rum evleri, kiliseler, çeşmeler ve camiler gelmeli. Taş Mektep, Kemerli Kilise, Dündar Evi, Fatih Camii, Medikion Manastırı gibi yapılar tarihe tanıklık etmiş adresler...