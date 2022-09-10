Şehit Piyade Uzman Çavuş Uçakçı memleketi Çorum'da toprağa verildi

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, Ankara GATA'dan alınarak, askeri helikopterle Sungurlu'ya getirildi. Buradan Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırılan şehidin cenazesi, önce helallik alınmak üzere Sungurluoğlu Mahallesi'ndeki evine, daha sonra tören için Atatürk Meydanı'na getirildi.
Törende tekerlekli sandalye ile yer alan şehidin annesi Fatma Büyüm, gözyaşı döktü. Şehidin kardeşleri Öztürk ve Ayşe Uçakçı'nın da törende ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.
Törende cenaze namazının kılınmasının ardından İl Müftüsü Muharrem Biçer tarafından şehidin ruhu için dua edildi.