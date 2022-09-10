Şehit Piyade Uzman Çavuş Uçakçı memleketi Çorum'da toprağa verildi

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, Ankara GATA'dan alınarak, askeri helikopterle Sungurlu'ya getirildi. Buradan Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırılan şehidin cenazesi, önce helallik alınmak üzere Sungurluoğlu Mahallesi'ndeki evine, daha sonra tören için Atatürk Meydanı'na getirildi.