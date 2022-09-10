Oğlunun doğum günüydü: Kocası tarafından öldürdü

Mersin'de özel bir hastanede laborant olarak çalışan genç kadın, çocuğunu almak için gittiği evde boşanma aşamasındaki kocası tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü.

OĞLUNUN DOĞUM GÜNÜNDE

Gece geç saatlerde merkez Akdeniz ilçesi Karacailyas Mahallesi'nde, özel bir hastanede laborant olarak çalışan Dilek Karaman, doğum günü olması nedeniyle babasıyla kalan oğlu E.'yi almak için boşanmak üzere olduğu kocası M.K.'nin evine gitti.