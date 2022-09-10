Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 10.09.2022 15:47
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.09.2022 15:47
    ABONE OL

    Oğlunun doğum günüydü: Kocası tarafından öldürdü

    Mersin'de özel bir hastanede laborant olarak çalışan Dilek Karaman, oğlunu almak için boşanma aşamasındaki eşinin evine gitti. Evde yaşanan tartışmada silahına sarılan koca, genç kadını silahla vurarak öldürdü. Karaman'ın oğlunun doğum günü olduğu için eşinin evine gittiği ortaya çıktı.

    Oğlunun doğum gününde kocası öldürdü

    Mersin'de özel bir hastanede laborant olarak çalışan genç kadın, çocuğunu almak için gittiği evde boşanma aşamasındaki kocası tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü.

    OĞLUNUN DOĞUM GÜNÜNDE
    Gece geç saatlerde merkez Akdeniz ilçesi Karacailyas Mahallesi'nde, özel bir hastanede laborant olarak çalışan Dilek Karaman, doğum günü olması nedeniyle babasıyla kalan oğlu E.'yi almak için boşanmak üzere olduğu kocası M.K.'nin evine gitti.

    EŞİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ
    Genç kadın, komşusuyla birlikte gittiği evin önünde boşanma davaları devam eden kocası tarafından çıkan tartışma sonrası tabanca ile vurularak öldürüldü.

    Dilek Karaman'ın cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırılırken, cinayet zanlısı koca M.K., suç aleti tabanca ile birlikte yakalandı.

    Şüpheli şahıs, işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Charles İngiltere’nin yeni Kral’ı ilan edildi
    Haberler Yaşam Oğlunun doğum günüydü: Kocası tarafından öldürdü
        SON DAKİKA