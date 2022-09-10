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    • Yaşam
    • 10.09.2022 19:10
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    • 10.09.2022 19:10
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    Malatya'da vinç devrildi: 3 ölü

    Son dakika haberleri... Malatya'da inşaat çalışmaları sırasında vinç devrildi. Vincin devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Vinç operatörü gözaltına alındı.

    Malatya’da feci olay

    Malatya'da inşaat çalışmaları sırasında vincin devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

    Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi'ndeki inşaat çalışmaları sırasında vinç devrildi.

    Bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

    VİNÇ OPERATÖRÜ GÖZALTINA ALINDI
    Yaralanan ve kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan 5 kişiden Fatih Kızılkaya, Mesut Gündoğan ve Mehmet Yel hayatını kaybetti.

    Vinç operatörü gözaltına alındı.

    Olayda, vefat eden ve yaralananların yakınları hastanelerin acil servislerinin önüne geldi.

    Polis ekipleri, hastanelerin önünde önlem aldı.

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