İstanbullu dikkat! Boğaziçi Triatlonu nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak... İşte güzergahlar

Açıklamada, kapalı olacak yollar "Bisiklet parkuru kapatılacak yollar (Yol kapatma saati 05.00-09.30) Cuma Yolu Caddesi ve caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar, Mihrişah Valide Sultan Caddesi ve caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar, Atatürk Caddesi ve caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar (Kavacık köprüden sahil istikameti tek yön olarak), Levent'ten TEM'e bağlantı yolu. Çilekli'den TEM'e bağlantı yolu, TEM Otoyolu Güney Maslak ayrımları mevkiinden Güney Yol (06:00-09:30), TEM Otoyolu Güney Yola Bağlanan Güney Maslak Yanyol katılım noktası ( 06:00-09:30), TEM Otoyolu Güney Etiler katılım noktası ( 06:00-09:30 ), Körfez Caddesi ve caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar (06.30 – 10.30 ). Koşu parkuru kapatılacak yollar (Yol kapama saati 06.30-10.30): Körfez Caddesi ve caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar." olarak sıralandı.