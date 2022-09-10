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    Direksiyon başında fenalaşan TIR şoförü Yuri Asenov Cherneva'nın mucize hayata dönüşü! | Yaşam Haberleri

    TIR şoförü Yuri Asenov Cherneva, direksiyon başında fenalaştı. Konumu, çalıştığı şirket tarafından uydudan tespit edilerek hastaneye kaldırıldı. Tam 16 gün yoğun bakımda kaldı. Kurtarıldı... İşte sizler için derlediğimiz 10 Eylül tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan yaşam haberleri...

    ACİL ’TIR’um

    Türk doktorların zamanında müdahalesi genç adamı hayata bağladı. Bulgaristanlı TIR şoförü Yuri Asenov Cherneva, Mersin'den ülkesine gitmek için yola çıktı. Adana'ya geldiğinde fenalaştı. TIR'ı durdurduktan sonra bayıldı! Bu sırada GPS cihazı, aracın aykırı şekilde durduğuna yönelik Bulgaristan'daki firmanın merkezine sinyal yolladı! Olağan dışı bir durum olduğunu anlayan yetkililer Cherneva'yı aradı. Telefonu açıp, "Ölüyorum" diyen şoför, daha fazla konuşamadı.



    HAYAT OPERASYONU
    Bunun üzerine firma yetkilileri hemen Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle iletişim sağladı. Belirlenen konumda bilinci kapalı bulunan şoför hastaneye kaldırdı. Salmonella bakterisi nedeniyle böbrek yetmezliği yaşayan Cherneva, 16 gün yoğun bakımda kaldı. Dün de tedavisi tamamlandı.



    DAVAYA GELİN
    Kayseri'de avukat Gizem Gül Uzun, 2 yıl önce evlendi. Kısa süre sonra da evladını dünyaya getirdi. Ancak kayınvalidesinden gördüğü baskı nedeniyle boşanmaya karar verdi. Geçtiğimiz aylarda eşinden ayrılan 1 çocuk annesi genç kadından şoke eden bir hamle geldi. Avukat Uzun, evliliğini bitiren kayınvalidesine karşı hukuk mücadelesi başlattığını söyledi. "Bir avukat olarak kayınvalide terörüne maruz kaldım. Şimdi hukuk mücadelesi başlatıyorum. Eski kayınvalideme yakın zamanda manevi tazminat davası açacağım" dedi.



        BU SEFER OLMADI
        İstanbul'da bir İETT şoförü, rahatlığıyla şaşkınlık yarattı! Dün, Marmara Cezaevi-Bayrampaşa Otogar seferinde çalışan sürücü, seferin ilerleyen saatlerinde cep telefonuyla görüntülü konuşma yaptı. Trafik kurallarını hiçe sayan şoför, 'Sen kaza yapacaksın, önüne bak' diyen yolcuların uyarılarına bile aldırmadı! İki dakikalık telefon görüşmesi, yolcular tarafından videoya alındı.



        257 BİN LİRA DEVRETTİ
        10 bilen çıkmayınca 257 bin lira devretti. 9 bilenler 2 bin 371'er lira, 8 bilenler 193'er lira, 7 bilenler 40'ar lira, 6 bilen ve hiçbir numarayı bilemeyenler ise 7'şer lira alacak.

        İKİ İLDE DEV OPERASYON
        Nevşehir'de uyuşturucu satıcılarına karşı 'Kökünü Kurutma Operasyonu' düzenlendi. Toplam 1 kilo 441,73 gram metamfetamin, 1 kilo 458 gram esrar maddesi ele geçirildi. Mersin'deki uyuşturucu operasyonunda ise 66 kişi yakalandı.

        SON ARZUM!
        M.A, defalarca eşi A.A'yı dövdü. Şiddetin ve tehditlerin sonu gelmeyince, talihsiz kadın şikayette bulundu. 2 çocuğuyla yeni bir hayat kurmak istediğini, tek hayalinin en büyük arzusunun ise boşanmak olduğunu defalarca söyleyen A.A dün öldürüldü. Eşini tehdit ettiği için 8 aydır tutuklu bulunan ve 2 gün önce tahliye edilen M.A, boşanmak isteyen eşi A.A'nın işlettiği çay ocağının yakınında beklemeye başladı. 10 yaşındaki kızı ile eşini gören M.A, bıçakla saldırdı. Talihsiz kadın, 10 bıçak darbesiyle hayatını kaybetti. M.A da tutuklandı.

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        Haberler Yaşam Direksiyon başında fenalaşan TIR şoförü Yuri Asenov Cherneva'nın mucize hayata dönüşü! | Yaşam Haberleri
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