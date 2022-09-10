Direksiyon başında fenalaşan TIR şoförü Yuri Asenov Cherneva'nın mucize hayata dönüşü! | Yaşam Haberleri

Türk doktorların zamanında müdahalesi genç adamı hayata bağladı. Bulgaristanlı TIR şoförü Yuri Asenov Cherneva, Mersin'den ülkesine gitmek için yola çıktı. Adana'ya geldiğinde fenalaştı. TIR'ı durdurduktan sonra bayıldı! Bu sırada GPS cihazı, aracın aykırı şekilde durduğuna yönelik Bulgaristan'daki firmanın merkezine sinyal yolladı! Olağan dışı bir durum olduğunu anlayan yetkililer Cherneva'yı aradı. Telefonu açıp, "Ölüyorum" diyen şoför, daha fazla konuşamadı.
HAYAT OPERASYONU
Bunun üzerine firma yetkilileri hemen Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle iletişim sağladı. Belirlenen konumda bilinci kapalı bulunan şoför hastaneye kaldırdı. Salmonella bakterisi nedeniyle böbrek yetmezliği yaşayan Cherneva, 16 gün yoğun bakımda kaldı. Dün de tedavisi tamamlandı.
DAVAYA GELİN
Kayseri'de avukat Gizem Gül Uzun, 2 yıl önce evlendi. Kısa süre sonra da evladını dünyaya getirdi. Ancak kayınvalidesinden gördüğü baskı nedeniyle boşanmaya karar verdi. Geçtiğimiz aylarda eşinden ayrılan 1 çocuk annesi genç kadından şoke eden bir hamle geldi. Avukat Uzun, evliliğini bitiren kayınvalidesine karşı hukuk mücadelesi başlattığını söyledi. "Bir avukat olarak kayınvalide terörüne maruz kaldım. Şimdi hukuk mücadelesi başlatıyorum. Eski kayınvalideme yakın zamanda manevi tazminat davası açacağım" dedi.