Direksiyon başında fenalaşan TIR şoförü Yuri Asenov Cherneva'nın mucize hayata dönüşü! | Yaşam Haberleri





257 BİN LİRA DEVRETTİ

10 bilen çıkmayınca 257 bin lira devretti. 9 bilenler 2 bin 371'er lira, 8 bilenler 193'er lira, 7 bilenler 40'ar lira, 6 bilen ve hiçbir numarayı bilemeyenler ise 7'şer lira alacak.



İKİ İLDE DEV OPERASYON

Nevşehir'de uyuşturucu satıcılarına karşı 'Kökünü Kurutma Operasyonu' düzenlendi. Toplam 1 kilo 441,73 gram metamfetamin, 1 kilo 458 gram esrar maddesi ele geçirildi. Mersin'deki uyuşturucu operasyonunda ise 66 kişi yakalandı.



SON ARZUM!

M.A, defalarca eşi A.A'yı dövdü. Şiddetin ve tehditlerin sonu gelmeyince, talihsiz kadın şikayette bulundu. 2 çocuğuyla yeni bir hayat kurmak istediğini, tek hayalinin en büyük arzusunun ise boşanmak olduğunu defalarca söyleyen A.A dün öldürüldü. Eşini tehdit ettiği için 8 aydır tutuklu bulunan ve 2 gün önce tahliye edilen M.A, boşanmak isteyen eşi A.A'nın işlettiği çay ocağının yakınında beklemeye başladı. 10 yaşındaki kızı ile eşini gören M.A, bıçakla saldırdı. Talihsiz kadın, 10 bıçak darbesiyle hayatını kaybetti. M.A da tutuklandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN