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    • Yaşam
    • 09.09.2022 19:15
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    • 09.09.2022 19:15
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    Selçuk Bayraktar sosyal medyadaki 'bor madeni' paylaşımlarıyla ilgili açıklama yaptı

    BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medyada dolaşıma sokulan 'Bor madeni' paylaşımları üzerine açıklama yaptı. Bayraktar, "Yakıtı bor madeni olan 33 gün havada ikmalsiz kalan İHA'lar yapacağız.'' şeklinde bir açıklaması olmadığını ifade etti.

    Selçuk Bayraktar’dan o iddiaya ilişkin açıklama

    Sosyal medyada Selçuk Bayraktar'ın 'Yakıtı bor madeni olan 33 gün havada ikmalsiz kalan İHA'lar yapacağız.'' dediği paylaşımlar yer almıştı.

    BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, bor madeni ile uçan İHA'larla ilgili yapılan paylaşımlar üzerine açıklama yaptı. Bayraktar, böyle bir açıklamasının olmadığı belirtti.



    "BÖYLE BİR KONU ÜZERİNDE ÇALIŞMAMIZ VAKİ DEĞİLDİR"

    Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bayraktar, ''Birkaç gündür sosyal medyada dolaşımda bulunan paylaşımlar üzerine; Bor madeni ile uçan İHA'larla alakalı herhangi bir açıklamam olmamıştır. Böyle bir konu üzerinde çalışmamız da vaki değildir.'' dedi.

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    Haberler Yaşam Selçuk Bayraktar sosyal medyadaki 'bor madeni' paylaşımlarıyla ilgili açıklama yaptı
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