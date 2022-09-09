Selçuk Bayraktar sosyal medyadaki 'bor madeni' paylaşımlarıyla ilgili açıklama yaptı

Sosyal medyada Selçuk Bayraktar'ın 'Yakıtı bor madeni olan 33 gün havada ikmalsiz kalan İHA'lar yapacağız.'' dediği paylaşımlar yer almıştı.



BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, bor madeni ile uçan İHA'larla ilgili yapılan paylaşımlar üzerine açıklama yaptı. Bayraktar, böyle bir açıklamasının olmadığı belirtti.