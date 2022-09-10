Adana'da eski sevgili dehşeti! Midesinin yüzde 30'u alındı 135 dikiş atıldı

'EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTİYORUZ'

Burcu T.'nin olayın ardından hastaneye solunumu durmuş halde götürüldüğünü anlatan Gönen, şöyle konuştu:

"Olay günü yeğenimin önce boğazını kesiyor, sonra da karın ve birçok yerinden bıçaklıyor. Olayda kullandığı ekmek bıçağını da yeni almış. Kutusunu da apartmana atmış. Saldırının ardından yeğenime sokaktaki esnaf tampon yapmış. Olayı duyup hastaneye geldiğimizde ameliyata alınmıştı. 8 saat ameliyatta kaldı. Çocuğumuz öldü ve Rabb'im, onu bize tekrar bağışladı. Burcu artık yarım bir insan. Şu anda psikolojik tedavi görüyor. Biz, onu hiç yalnız bırakmayacağız ve tekrar hayata dönecek. O kişiye ise insan diyemiyorum. Ciğerimizi yaktı. En ağır cezayı almasını istiyoruz."