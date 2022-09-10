Adana'da eski sevgili dehşeti! Midesinin yüzde 30'u alındı 135 dikiş atıldı

Olay, 30 Ağustos günü saat 18.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Anne ve babası hayatını kaybeden Burcu T., arkadaşıyla kaldığı evinden aşağı indiği sırada iddiaya göre, 2 yıl önce ayrıldığı sevgilisi Umut Enşan'ın bıçaklı saldırısına uğradı. Enşan, ekmek bıçağıyla Burcu T.'nin boğazını kesip, vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladıktan sonra kaçtı. Çığlık seslerini duyup yardıma koşan esnaf, havlularla Burcu T.'ye tampon yapıp, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Gelen sağlık ekibi, ilk müdahalenin ardından Burcu T.'yi, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Ambulanstayken bilinci kapanan Burcu T., ameliyata alındı. Entübe edilen Burcu T., daha sonra yoğun bakım ünitesine alındı.
Seyhan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Umut Enşan'ı, olay yerine yakın bir sokakta yakaladı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Enşan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.