Girdikleri evde 4 gün boyunca yaşayan hırsızlar kapı girişlerine bıçak bırakarak kaçtılar

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Gördükleri karşısında şaşkına dönen ve "hırsızlığın da bir onuru şerefi var" diyerek tepki gösteren ev sahibi Ünal Altınçekiç şunları söyledi:

Öncelikle bunlar 5 erkek 1 kadın. Ben bir eşya alım sitesinde bize ait olan laptoplar, cep telefonlarının satıldığını gördüm. Hemen karşımdaki kişiyle görüşerek polis ekiplerine bilgi verdim. O kişi bize kendi ürünümüzü satarken suçüstü yakalandı. Biz bunlara ezbere bu bizim demedik. Faturalarına kadar bizde duruyor öyle teyit ederek bunlar bizim dedik. Tabiki de şaşırtmadı. Cihazları başka birinden aldığını söyledi.