Girdikleri evde 4 gün boyunca yaşayan hırsızlar kapı girişlerine bıçak bırakarak kaçtılar

Bursa'da 3 katlı bir binaya giren hırsızlar ev sahibinin tatilde olmasını fırsat bilerek 4 gün boyunca evde yaşayarak hırsızlık yaptılar. Tesadüfen gelen ev sahibi gördükleri karşısında gözlerine inanamadı. Hırsızlar ise ev sahibi gelmeden önce evden kaçtı.
EV TALAN EDİLDİ
Merkez Yıldırım ilçesi Sıracevizler Mahallesi'nde, Gemlik'te bulunan yazlığına tatile giden ev sahibi Ünal Altınçekiç, tesadüfen döndüğü evinde gördükleri karşısında gözlerine inanmadı. Altınçekiç, kapı girişinde 3 tane büyük bıçakların bırakıldığı ve 3 katlı evinin tamamının hırsızlar tarafından talan edildiğini gördü.
4 GÜN YAŞADILAR
Eve giren hırsızların halılara bile tuvaletleri yaptığını gören Altınçekiç, durumu hemen polise bildirdi. Eve gelen polislerde gördükleri karşısında şaşkına dönerken olay yeri inceleme ekipleri evde parmak izi çalışması yaptı. Evde bulunan her şeyi çöp poşetlerine koyarak çaldıkları ve 4 gün boyunca evde yaşadıklarını tahmin ediyor.
KISKIVRAK YAKALANDI
Ünal Altınçekiç şikayetinin ardından 2.el eşya alım ve satım sitesinde kendi eşyalarının satıldığını gördü. Hemen eşyalarını satan kişiyle görüşen Altınçekiç, kendisini ele vermeden buluşma noktası ayarladı. Ardından hemen durumu polis ekiplerine bildiren Altınçekiç, polisler ile birlikte müşteri gibi giderek şüphelilerden birini kıskıvrak yakalattı.