ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ: 7 YARALI

Kazada otomobilde bulunan sürücü ve T.Ö. (22), İ.Ö. (46), İ.Ö. (44), E.S.Ö. (10), A.S.Ö. (20), P.Ö. (18) ve M.A. (43) yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.