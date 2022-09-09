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    • Yaşam
    • 09.09.2022 17:21
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    • 09.09.2022 17:21
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    Sivas'ta feci kaza! Otomobil hurdaya döndü!

    Sivas’ta feci bir kaza yaşandı. Otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Kazaya karışan araç hurdaya döndü.

    Feci kaza! Hurdaya döndü

    Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

    Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas-Kayseri karayolu Hanlı tren istasyonu yakınlarında meydana geldi.

    Kayseri istikametine gitmekte olan M.Ö. (45) yönetimindeki 06 ZB 718 plakalı otomobil, duramayarak önünde seyir eden M.G.N. (43) yönetimindeki 34 CGG 486 plakalı tıra çarptı.

    ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ: 7 YARALI
    Kazada otomobilde bulunan sürücü ve T.Ö. (22), İ.Ö. (46), İ.Ö. (44), E.S.Ö. (10), A.S.Ö. (20), P.Ö. (18) ve M.A. (43) yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

    ASKER DÖNÜŞÜ...
    İnceleme sonucu Sivas'ta acemi askerliği biten genci alan yakınlarının memleketleri Gaziantep'e döndükleri öğrenildi.

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    Haberler Yaşam Sivas'ta feci kaza! Otomobil hurdaya döndü!
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