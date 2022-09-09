Arkadaşına yardım etmek isteyen 20 yaşındaki genç canından oldu

YARALI GENÇ KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Vücuduna aldığı 12 bıçak darbesi sonucu yere yığılan Ferdi Karabacak sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Genç verdiği bir günlük yaşam savaşını kaybederken, 3 saldırgan kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

FERYADI YÜREK DAĞLADI

Anne Ayşe Karabacak oğluna tuzak kurulduğunu söyleyedi.

Feryat eden acılı anne Ayşe Karabacak şunları söyledi:

Oğlum arkadaşlarının yanına gitti. Alkollü arkadaşına, 'Seni bu halde bırakmam' diyerek arabasının anahtarını almış. Sonra diğer arkadaşı da oğluma, 'Sen ne karışıyorsun' demiş. Ferdi, arkadaşı içkili olduğu için anahtarı almış. Tartışmaya başlamışlar. Oğluma pusu kurdular.

Tartıştığı arkadaşı daha sonra babasını ve diğer akrabalarını çağırmış. Tuzağa düşürdükleri oğluma bıçakla saldırmışlar. 5 kişi birden bıçaklarla oğlumu katlettiler.

Benim canım yandı, başka anneler yanmasın. Oğlumun mahallede kimseye zararı yoktu. Sevilen sayılan birisiydi. 12 yerinden bıçaklanmış, vahşice öldürülmüş. Suçluların yakalanmasını istiyorum. Oğlumun kanı yerde kalmasın.