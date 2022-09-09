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    • Yaşam
    • 09.09.2022 17:23
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    • 09.09.2022 17:23
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    Arkadaşına yardım etmek isteyen 20 yaşındaki genç canından oldu

    Ankara’da tartıştığı arkadaşının akrabaları tarafından 12 yerinden bıçaklanarak öldürülen 20 yaşındaki 2 çocuk babası genç, gözyaşları arasında toprağa verildi. İki çocuğunun öksüz olduğunu söyleyen eşi, Bana kendisine saldıranların ismini verdi" dedi.

    Arkadaşına yardım etmek istedi: Canından oldu

    Ankara'da tartıştığı arkadaşının akrabaları tarafından 12 yerinden bıçaklanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 20 yaşındaki 2 çocuk babası genç, gözyaşları arasında toprağa verildi.

    ARALARINDA TARTIŞMA ÇIKTI
    7 Eylül gecesi saat 01.00 sıralarında Yenimahalle ilçesi Yahyalar Mahallesi 943. Cadde'de 20 yaşındaki Ferdi Karabacak, arkadaşı Aykut K.'nin alkollü durumda araç kullanmasını istemeyerek aracın anahtarını aldı. Bunun üzerine Karabacak ile diğer arkadaşı Mehmet C. arasında tartışma çıktı.

    BIÇAKLADILAR
    Tartışmanın ardından arkadaşlarının yanından ayrılan Mehmet C., kısa süre sonra akrabası Ahmet C. ve Fırat C. ile tekrar Ferdi Karabacak'ın yanına geldi. Ellerindeki döner ve ekmek bıçaklarıyla saldırdıkları Karabacak'ı ağır yaralayan 3 şahıs, araçlarına binerek olay yerinden uzaklaştı.

    YARALI GENÇ KURTARILAMADI
    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Vücuduna aldığı 12 bıçak darbesi sonucu yere yığılan Ferdi Karabacak sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Genç verdiği bir günlük yaşam savaşını kaybederken, 3 saldırgan kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

    FERYADI YÜREK DAĞLADI
    Anne Ayşe Karabacak oğluna tuzak kurulduğunu söyleyedi.

    Feryat eden acılı anne Ayşe Karabacak şunları söyledi:
    Oğlum arkadaşlarının yanına gitti. Alkollü arkadaşına, 'Seni bu halde bırakmam' diyerek arabasının anahtarını almış. Sonra diğer arkadaşı da oğluma, 'Sen ne karışıyorsun' demiş. Ferdi, arkadaşı içkili olduğu için anahtarı almış. Tartışmaya başlamışlar. Oğluma pusu kurdular.

    Tartıştığı arkadaşı daha sonra babasını ve diğer akrabalarını çağırmış. Tuzağa düşürdükleri oğluma bıçakla saldırmışlar. 5 kişi birden bıçaklarla oğlumu katlettiler.

    Benim canım yandı, başka anneler yanmasın. Oğlumun mahallede kimseye zararı yoktu. Sevilen sayılan birisiydi. 12 yerinden bıçaklanmış, vahşice öldürülmüş. Suçluların yakalanmasını istiyorum. Oğlumun kanı yerde kalmasın.

        SALDIRGANLARIN İSMİNİ VERMİŞ
        Ferdi Karabacak'ın dini nikahlı eşi İpek Deniz'e ölmeden önce saldırganların ismini verdiği de öğrenildi.

        İki çocuk babası olan Karabacak'ın eşi Deniz, çocuklarının öksüz kaldığını söyledi.

        Deniz şunları dile getirdi:
        Eşim mahallede arkadaşıyla oturuyordu. Arkadaşı Aykut yanına gelmiş. Ferdi de, 'Sen çok sarhoşsun, seni bu şekilde göndermem' demiş. Eşim, Aykut'un geldiği arabanın anahtarlarını alıp cebine koymuş. Ardından da eşim, orada bulunan başka bir arkadaşıyla tartışma yaşamış. O arkadaşı eşime, 'Sen kimsin de adamın anahtarını alıp küçük düşünüyorsun' demiş.

        Sonra da akrabalarını alıp tekrar Ferdi'nin olduğu yere gelmişler. Eşime saldırmışlar. Vücudunda 12 tane bıçak izi vardı. Her yeri kanıyordu. Eşim ambulans içinde bana 'Sakin ol' dedi. Bana kendisine saldıranların ismini verdi. Eşimin kanının yerde kalmasını istemiyorum.

        Saldırganların yakalanmasını istiyorum. Benim eşim çok iyi birisiydi. İyilik yaparken öldü. Tartıştığı kişilerle de daha önce aralarında bir problem yoktu. İki çocuğum öksüz kaldı.

        SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
        Seyyar satıcılık işi ile uğraşan Ferdi Karabacak için bugün öğle namazını müteakip Karşıyaka Mezarlığı'nda bulunan Ahmet Efendi Camii'nde cenaze namazı kılındı. Genç adamın cansız bedeni namazın ardından toprağa verilmek için gözyaşları arasında defin alanına götürüldü.

        Karabacak'ın yakınlarının cenazedeki feryatları ise yürekleri dağladı.

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