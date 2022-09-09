Şanlıurfa'da kaybolan 4 yaşındaki Ömer Halis Polat çamurlu suda arandı

İddiaya göre, dün akşam saatlerinde evlerinin bulunduğu bölgede oynayan Ömer Halis Polat aniden kayboldu.
Polat'a ulaşamayan ailesi, çevrede ve komşularda yaptıkları aramada çocuğa bulamayınca durumu jandarmaya bildirdi.
İddiaya göre, dün akşam saatlerinde evlerinin bulunduğu bölgede oynayan Ömer Halis Polat aniden kayboldu.
Polat'a ulaşamayan ailesi, çevrede ve komşularda yaptıkları aramada çocuğa bulamayınca durumu jandarmaya bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma, ekipleri, çocuğun tahliye sulama kanalına düşmüş olabileceği ihtimali üzerine AFAD ve dalgıç polis ekiplerinden yardım isteyerek, arama çalışması başlattı.
Çamurlu kanalda sopalarla yapılan aramada Polat'a ulaşılmazken, arama çalışmaların devam ettiği öğrenildi.