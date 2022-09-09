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    • Yaşam
    • 09.09.2022 16:49
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    • 09.09.2022 16:49
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    Şanlıurfa'da kaybolan 4 yaşındaki Ömer Halis Polat çamurlu suda arandı

    Şanlıurfa’da dün akşam saatlerinde evlerinin önünde oyun oynarken kaybolan Ömer Halis Polat'a (4), arama çalışmaları devam ediyor. Çocuğun tahliye kanalına düşmüş olabileceği ihtimaline karşılık çamurlu suda sopayla arama yapıldı.

    DHA
    Kayıp Ömer Halis aranıyor

    Olay, Şanlıurfa-Akçakale kara yolu üzerindeki kırsal Köseköy Mahallesi'nde meydana geldi.

    İddiaya göre, dün akşam saatlerinde evlerinin bulunduğu bölgede oynayan Ömer Halis Polat aniden kayboldu.

    Polat'a ulaşamayan ailesi, çevrede ve komşularda yaptıkları aramada çocuğa bulamayınca durumu jandarmaya bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma, ekipleri, çocuğun tahliye sulama kanalına düşmüş olabileceği ihtimali üzerine AFAD ve dalgıç polis ekiplerinden yardım isteyerek, arama çalışması başlattı.

        Çamurlu kanalda sopalarla yapılan aramada Polat'a ulaşılmazken, arama çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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        Haberler Yaşam Şanlıurfa'da kaybolan 4 yaşındaki Ömer Halis Polat çamurlu suda arandı
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