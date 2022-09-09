AMAÇ KİMLİK BİLGİLERİNİ ELDE ETMEK

Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan, sosyal medya platformlarında belli kurum ve kuruluşların isimlerini kullanarak sahte hesaplar üzerinden burs vereceğini iddia edenlerin çoğaldığını söyledi. Demircan, mağduriyet yaşamamaları için öğrencilere şu uyarıyı yaptı: "Eğer bir kurum sizden bilgilerinizi istiyorsa mutlaka bir aydınlatma metni paylaşmalı. Sizin verilerinizin nasıl kullanılacağını ve nasıl işleneceğini size okutmalı ve onaylatmalılar. Sosyal medya üzerinden hiçbir şekilde kimlik bilgilerinin paylaşılmaması gerekiyor. Bu dolandırıcılıktaki temel hedef, burs vaadiyle öğrencilerin kimlik bilgilerinin alınması."