Bulgarlar akın etti! Edirne’de kiralar fırladı





Edirne Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Serhat Çeker da kentin potansiyelinin de arttığını vurgulayarak, "Diğer illerden her gün kiralık yer için arıyorlar. İstanbul'dan büyük imalatçı firmalar arıyor. Böyle talepler de olunca kiralar aldı başını yürüdü. Şu anda Edirne'de Çilingirler Çarşısı, Saraçlar Caddesi en hareketli yerler. Buralarda hem dükkan bulmak zorlaştı. En küçük yerin kirası 40 bin TL'den başlıyor. Daha önce 10-15 bin TL idi. Şu anda 50 bin TL'lerin üzerinde kiralar" dedi.

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