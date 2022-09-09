Çiftlikte dehşet saçtılar: 2 köpeği tüfekle katledip, 2’sini de zehirlediler

Ünsal, şu ifadeleri dile getirdi:

Ben çiftliğe genellikle cuma günü saat 3 gibi gidiyorum. Çiftliğe giderken yanımda mutlaka ödül maması götürürüm çünkü hayvanlar orda 5 gün yalnız kalıyor ve ödül mamasını görünce de seviniyor. Beni görünce koşarak gelen köpeklerimi göremeyince seslendim hayvanlara ama yine de gelen olmadı.

Bir süre köpeklerimi aradıktan sonra baba ve yavrunun bir tanesi geldi. İkisinin de ağızları köpürmüş, dengesizlerdi ve gözleri de büyümüştü. Bunun üzerine hemen evden tuz alıp hayvanları kusturdum. Sonra sistemlerini takviye edici ilaçları kullandım. Her ikisine de serum yaptım ve yaklaşık 1 saat sonra kendilerine geldiler.