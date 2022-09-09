Trafik kazasında felç kaldı, eşi tarafından aldatıldı: Tek isteği çocuklarıyla yeni hayat kurmak

İstanbul'da yaşayan 31 yaşındaki Esra Şenel'in, eşiyle birlikte 2019'da bir bayram ziyaretinden evlerine dönerken bir anda tüm hayatı değişti.
Motosikletle trafikte seyir halindeyken karşıdan gelen arabayla çarpıştılar ve ikisi de yola savruldu. Etrafındakiler Şenel'e yanlış müdahale yapıp onu yerinden oynattı. Şenel kendine geldiğinde kolunu ve bacağını oynatamadığını fark etti.
3 AY YOĞUN BAKIMDA KALDI
Şenel, o an tek düşündüğü şeyin 3 çocuğuna kimin bakacağı olduğunu dile getirdi.
Şenel, yaşadıklarını SABAH'a anlattı:
Hastaneye gidene kadar hep "Ben felç mi oldum, böyle kalamam, benim çocuklarım var" cümlesini tekrarladım. 3 çocuğuma kim bakacaktı. Hemen ameliyata aldılar. 3 ay yoğun bakımda kalmışım. Kendime geldiğimde bir süre hastanede kalıp çıktıktan sonra normal hayatıma döneceğimi zannediyordum.
ARTIK BEBEKTEN FARKINIZ YOK
Doktor, "Artık bebekten farkınız yok, bakıma muhtaçsınız" dedi. Kabullenemedim, çok ağırdı. Boynumdan aşağısı tutmuyordu. Yürüyerek çıktığım kapıdan tekerlekli sandalyeyle içeri girince dünyam yıkıldı. Evet, her insan bir engelli adayıdır. Başıma gelene kadar ben de benim başıma gelmez diyenlerdendim.
Biz insanlar kaybetmediğimiz sürece sahip olduklarımızın değerini bilmiyoruz. Oysa şükredecek ne kadar çok şeyimiz var. Ellerimi kullanamıyordum, yemek yiyemiyordum. Çocuklarımın gözü önünde oldu bunlar, onlar da çok etkilendi. 6 ay boğazımda trakeostomi ile yaşadım, makinelere bağlıydım.