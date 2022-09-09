Trafik kazasında felç kaldı, eşi tarafından aldatıldı: Tek isteği çocuklarıyla yeni hayat kurmak

İstanbul'da yaşayan 31 yaşındaki Esra Şenel'in, eşiyle birlikte 2019'da bir bayram ziyaretinden evlerine dönerken bir anda tüm hayatı değişti.

Motosikletle trafikte seyir halindeyken karşıdan gelen arabayla çarpıştılar ve ikisi de yola savruldu. Etrafındakiler Şenel'e yanlış müdahale yapıp onu yerinden oynattı. Şenel kendine geldiğinde kolunu ve bacağını oynatamadığını fark etti.

3 AY YOĞUN BAKIMDA KALDI

Şenel, o an tek düşündüğü şeyin 3 çocuğuna kimin bakacağı olduğunu dile getirdi.

Şenel, yaşadıklarını SABAH'a anlattı:

Hastaneye gidene kadar hep "Ben felç mi oldum, böyle kalamam, benim çocuklarım var" cümlesini tekrarladım. 3 çocuğuma kim bakacaktı. Hemen ameliyata aldılar. 3 ay yoğun bakımda kalmışım. Kendime geldiğimde bir süre hastanede kalıp çıktıktan sonra normal hayatıma döneceğimi zannediyordum.