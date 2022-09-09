Anneleri evde yalnız bıraktı! Polisler sokakta buldu... 2 küçük kardeşin korku dolu gecesi

Olaydan yaklaşık bir saat sonra eve dönen B.S., verdiği ilk ifadesinde amcası ölen bir arkadaşına taziyeye gittiğini, psikolojik tedavi için kullandığı ilaçlar nedeniyle evde yalnız bıraktığı çocuklarının başına bir şey gelme ihtimalini akıl edemediğini söylediği öğrenildi.

B.S. ve oğulları M.K.S. ile E.S.'nin Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.