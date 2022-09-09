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    • Yaşam
    • 09.09.2022 08:58
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    • 09.09.2022 08:58
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    Anneleri evde yalnız bıraktı! Polisler sokakta buldu... 2 küçük kardeşin korku dolu gecesi

    Anada'da 5 ve 6 yaşlarındaki iki kardeş korku dolu bir gece yaşadı. Annelerinin gece evde yalnız bıraktığı iki çocuk sokağa çıkıp, korkmuş bir şekilde otururken, polis tarafından bulundu. Olaydan yaklaşık bir saat sonra eve dönen anne B.S., verdiği ilk ifadesinde amcası ölen bir arkadaşına taziyeye gittiğini, psikolojik tedavi için kullandığı ilaçlar nedeniyle evde yalnız bıraktığı çocuklarının başına bir şey gelme ihtimalini akıl edemediğini söylediği öğrenildi.

    2 küçük kardeşin korku dolu gecesi

    Adana'da annelerinin gece evde yalnız bıraktığı iki kardeş M.K.S (6) ve E.S. (5), sokağa çıkıp, korkmuş bir şekilde otururken, polis tarafından bulundu.

    DEVRİYE POLİSLERİ GÖRDÜ
    Olay, saat 02.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi'nde meydana geldi. 5 Ocak Polis Merkezi'nde görevli ekip, devriye görevinde bulunduğu sırada kaldırım üzerinde oturan yaşları küçük iki çocuk gördü.

    Korktuğunu fark ettiği çocukları önce sakinleştiren polis, daha sonra nerede yaşadıklarını sordu. Polis, çocukların gösterdiği iki katlı binaya gidince kapının açık, içeride de kimsenin olmadığını fark etti.

    POLİSİ GÖRÜNCE SAKİNLEŞTİLER
    Daha sonra aynı binadaki başka bir dairenin zilini çalan polis, çocukların yeni taşınan, eşinden ayrılma aşamasındaki B.S.'nin (24) oğulları M.K.S. ve E.S. olduğunu tespit etti. Telefon ile B.S.'ye ulaşamayan polis, durumu Çocuk Şube Müdürlüğü'ne bildirdi. Polisi görünce sakinleşen çocuklar, Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

        Olaydan yaklaşık bir saat sonra eve dönen B.S., verdiği ilk ifadesinde amcası ölen bir arkadaşına taziyeye gittiğini, psikolojik tedavi için kullandığı ilaçlar nedeniyle evde yalnız bıraktığı çocuklarının başına bir şey gelme ihtimalini akıl edemediğini söylediği öğrenildi.

        B.S. ve oğulları M.K.S. ile E.S.'nin Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.

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        Haberler Yaşam Anneleri evde yalnız bıraktı! Polisler sokakta buldu... 2 küçük kardeşin korku dolu gecesi
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