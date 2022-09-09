Anneleri evde yalnız bıraktı! Polisler sokakta buldu... 2 küçük kardeşin korku dolu gecesi

Adana'da annelerinin gece evde yalnız bıraktığı iki kardeş M.K.S (6) ve E.S. (5), sokağa çıkıp, korkmuş bir şekilde otururken, polis tarafından bulundu.
DEVRİYE POLİSLERİ GÖRDÜ
Olay, saat 02.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi'nde meydana geldi. 5 Ocak Polis Merkezi'nde görevli ekip, devriye görevinde bulunduğu sırada kaldırım üzerinde oturan yaşları küçük iki çocuk gördü.
Korktuğunu fark ettiği çocukları önce sakinleştiren polis, daha sonra nerede yaşadıklarını sordu. Polis, çocukların gösterdiği iki katlı binaya gidince kapının açık, içeride de kimsenin olmadığını fark etti.
POLİSİ GÖRÜNCE SAKİNLEŞTİLER
Daha sonra aynı binadaki başka bir dairenin zilini çalan polis, çocukların yeni taşınan, eşinden ayrılma aşamasındaki B.S.'nin (24) oğulları M.K.S. ve E.S. olduğunu tespit etti. Telefon ile B.S.'ye ulaşamayan polis, durumu Çocuk Şube Müdürlüğü'ne bildirdi. Polisi görünce sakinleşen çocuklar, Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.