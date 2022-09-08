Zayıflama ilaçları ölüm saçmaya devam ediyor! Son kurban 15 yaşındaki Egehan oldu

Muğla'nın Ortaca ilçesinde sanayide çırak olarak çalışan 15 yaşındaki Egehan Bülbül, geçtiğimiz gün işyerinde aniden fenalaştı. Yere yığılan Bülbül'ü gören patronu ve çalışma arkadaşları, hemen ambulans çağırdı. İşyerine giden sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği öğrenilen Egehan Bülbül, doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bir süredir kiloları nedeniyle zayıflama ilacı kullanan Egehan Bülbül'ün cenazesi kesin ölüm nedeninin tespiti için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Buradaki işlemlerinin ardından 15 yaşındaki gencin cenazesi Ortaca Burunucu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze töreninde ayakta durmakta güçlük çeken ailesi, gözyaşlarına boğuldu. Talihsiz çocuğun yakınları, "Kilolu olduğu için zayıflama ilacı kullanıyordu. İlaçları internetten aldığını tahmin ediyoruz. Bu ilaçların satışının acilen yasaklanmasını istiyoruz" diye konuştu.
Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencisi olan Dila Kurt, 2008'de Dr. Muzaffer Kuşhan'ın zayıflama kliniğine gitti. 45 günde 14 kilo verdi. 7 Eylül 2008'de 19 yaşındayken kalp krizinden hayatını kaybetti. Ailesi tam da Egehan'ın öldüğü gün gazetelere bu ilanı verdi.
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İzmir Karşıyaka'da 2016'da internetten aldığı zayıflama hapını içtikten sonra fenalaşan lise öğrencisi 15 yaşındaki Belgin Elmalı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Yine İzmir'de yaşayan 27 yaşındaki Emel Çukru, geçen yıl nisan ayında kullanmaya başladığı zayıflama hapları nedeniyle canından oldu. Hapları kullanmasının ardından kalbi ağrımaya başlayınca hastaneye giden genç kız, geçtiğimiz günlerde aniden fenalaşarak yaşamını yitirdi. Aileler, yetkilileri internetten satılan ilaçlar konusunda uyardı: Çocuklarımız ölmesin!